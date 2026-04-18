Pandemi bitti, talep düştü, dondurulmuş gıda devi iflas koruması istedi
Pandemi döneminde patlama yaşayan dondurulmuş gıda sektörü normalleşmeyle birlikte yavaşladı. ABD merkezli Triple Sticks Foods, düşen talep sonrası iflas koruma başvurusu yaptı.
Pandemi sürecinde tüketicilerin stok yapma eğilimi, dondurulmuş gıdaya olan talebi hızla artırdı. 2020 yılında sektör satışları yüzde 21 artarak 65 milyar doları aştı. Ancak bu büyümenin kalıcı olmadığı, talebin büyük ölçüde geçici olduğu ortaya çıktı.
2017’de kurulan Triple Sticks Foods, pandemi sırasında hızlı büyüme yakalayarak kapasitesini artırdı. Ancak pandemi sonrası düşen talep, şirketin bu kapasiteyi sürdürülebilir şekilde kullanmasını zorlaştırdı.
Dondurulmuş gıda sektörü tamamen gerilemiş değil. Satışlar pandemi öncesine göre hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor.
Ancak sektör, pandemi dönemindeki rekor büyüme seviyelerine ulaşmakta zorlanıyor.
Uzmanlara göre sektör, enflasyonun düşmesi ve talebin dengelenmesiyle yeni bir denge arıyor.
Ancak pandemi döneminde yapılan agresif büyüme yatırımları, bazı şirketler için finansal baskı yaratmaya devam ediyor.