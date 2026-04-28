Pandemide kazandı, şimdi zor durumda: Dev zincir kapanma eşiğinde
Pandemide artan ev yenileme talebiyle büyüyen Flooring Superstore, hayat pahalılığı ve düşen tüketici harcamalarının etkisiyle zor günler geçiriyor. 50 mağazalı zincir için yeniden yapılandırma süreci başlarken, mağaza kapanışları ve işten çıkarmalar gündeme geldi.
Hayat pahalılığı krizinin tüketici harcamalarını baskılaması, perakende sektöründe yeni bir kırılmaya yol açtı. Sir Richard Harpin’in yatırım fonu Growth Partner tarafından desteklenen Flooring Superstore, finansal sıkıntılar nedeniyle yeniden yapılandırma seçeneklerini masaya yatırdı.
Yaklaşık 50 mağazası ve 300 çalışanı bulunan şirket, süreci yönetmek üzere Begbies Traynor ile Santander’in yeniden yapılandırma birimiyle çalışmaya başladı. Şirket için “şirket gönüllü anlaşması” (CVA) ya da doğrudan iflas süreci gibi seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.
Pandemi kazancı tersine döndü
Pandemi döneminde ev yenileme trendinden büyük kazanç sağlayan Flooring Superstore, normalleşmeyle birlikte sert bir talep daralmasıyla karşı karşıya kaldı. Artan enerji ve hammadde maliyetleri de şirketin finansal dengesini zorladı.
Ciro düştü, borç yükü sürüyor
Şirketin bağlı olduğu Connection Retail’in cirosu 2024’te 49,3 milyon sterline geriledi.
Önceki yıl bu rakam 51,8 milyon sterlin seviyesindeydi. Şirket zararını kâra çevirmeyi başarsa da 3,5 milyon sterlinlik net borç dikkat çekiyor.
Büyüme planları askıda
Flooring Superstore yönetimi, yalnızca bir yıl önce mağaza sayısını 150’ye çıkarmayı hedefliyordu. Ancak mevcut tablo, bu planların rafa kaldırıldığını gösteriyor.
Sektörde alarm büyüyor
Son gelişme, özellikle Avrupa perakende sektöründe artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle yaşanan daralmanın yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, benzer ölçekli şirketlerde de iflas ve yeniden yapılandırma süreçlerinin artabileceği uyarısında bulunuyor.