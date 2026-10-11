Para mutluluğu satın alabilir mi? Milyarder yatırımcıdan dikkat çeken yanıt

Ancak Dalio'ya göre bu hedeflerin herkes için aynı olması gerekmiyor. Kişinin önceliklerini kendisinin belirlemesi gerektiğini vurgulayan yatırımcı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"İster dünyaya hükmeden biri olmak isteyin, ister kanepeden kalkmadan vakit geçiren biri ya da bambaşka bir şey; bununla gerçekten ilgilenmiyorum. Bazı insanlar dünyayı değiştirmek ister, bazılarıysa onunla sade bir uyum içinde yaşayıp hayatın tadını çıkarmak. Biri diğerinden daha iyi değildir. Her birimiz, en çok neye değer verdiğimize karar vermeli ve buna ulaşmak için izleyeceğimiz yolları seçmeliyiz."