Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı
Yüksek faiz, parasını TL mevduatta değerlendiren yatırımcıya enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. Bankalarda yıllık mevduat faizi yüzde 40-42 seviyelerine kadar çıkarken, yüzde 42 faiz veren bir bankada 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 30 bin 378 TL’ye ulaşıyor. Temmuzda altın, dolar, Euro ve borsa reel olarak kaybettirirken mevduat yatırımcısının alım gücünü korudu.
Yatırımcıların yüksek enflasyon karşısında birikimlerini nasıl değerlendireceği yeniden gündemin en önemli ekonomik başlıklarından biri haline geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, TL vadeli mevduatlarda tutulan para 8,2 trilyon lirayı aştı. Ticari kuruluşların mevduatları da hesaba katıldığında yaklaşık 16 trilyon lira bankalarda değerlendiriliyor.
Yıllık mevduat faizlerinin yüzde 40’ın üzerinde seyretmesi ise özellikle risk almak istemeyen yatırımcıların ilgisini TL mevduata yöneltiyor.
Bankaların sunduğu vadeli mevduat oranları müşteriye ve bankaya göre değişiklik gösterirken, haberde yıllık yüzde 40, yüzde 41 ve yüzde 42 faiz oranları üzerinden 32 günlük net kazanç hesaplandı.
Faiz gelirinden yüzde 17,5 stopaj düşüldüğünde, 100 bin TL’nin 32 günlük net getirisi yüzde 42 faizle 3 bin 37 TL oluyor.
Buna göre 1 milyon TL mevduatı bulunan bir yatırımcı, yüzde 42 faizle 32 günde yaklaşık 30 bin 378 TL net faiz geliri elde edebiliyor.
5 milyon TL'de ise aynı dönemde net kazanç 151 bin 890 TL'ye kadar çıkıyor.
Mevduatı öne çıkaran yalnızca yüksek nominal faiz olmadı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti.
Hesaplamaya göre vadeli TL mevduat aynı dönemde ortalama brüt yüzde 3,09 getiri sağladı. Enflasyondan arındırıldığında ise yatırımcısına yüzde 1,29 reel getiri sundu.
En yüksek reel getiri yüzde 2,17 ile haziran ayında görülürken, mevduatın üç aylık reel getirisi yüzde 4,7, altı aylık reel getirisi ise yüzde 1,99 olarak hesaplandı.
Yılın ilk döneminde güçlü performans gösteren altında ise tablo son aylarda değişti.
Altın temmuz ayında yatırımcısına yüzde 4,8 reel kayıp yaşattı.
Altının reel kaybı üç aylık dönemde yüzde 13,61'e, altı aylık dönemde ise yüzde 20,2'ye ulaştı.
Buna karşılık yıllık bazda altın hâlâ yüzde 8'lik reel kazançla pozitif bölgede bulunuyor.
Ağustos ayında altında aylık yükseliş yüzde 7 civarında gerçekleşirken, ağustos enflasyonunun yüzde 2'nin altında kalması durumunda altının yeniden reel getiri sağlayabileceği belirtiliyor.
Döviz yatırımcısı açısından da temmuz ayı güçlü geçmedi.
Doların aylık yükselişi yüzde 1,75'te kalırken tüketici enflasyonu yüzde 1,78 oldu.
Böylece dolar enflasyon karşısında sınırlı da olsa reel kayıp yaşattı. Doların yıllık reel kaybı yüzde 11,16 seviyesinde gerçekleşti.
Euro ise temmuzda nominal olarak yüzde 0,89 yükselmesine rağmen reel bazda yüzde 0,87 kaybettirdi.
Eurodaki yıllık reel kayıp ise yüzde 13,15 olarak hesaplandı.
Temmuz ayında mevduattan sonra öne çıkan yatırım araçlarından biri devlet iç borçlanma senetleri oldu.
Devlet tahvillerinin aylık nominal getirisi yüzde 2,69 olurken, reel kazanç yüzde 0,89 olarak hesaplandı.
Üç aylık dönemde devlet tahvillerinin reel getirisi yüzde 2,72, yıllık reel getirisi ise yüzde 1,16 oldu.
Borsa İstanbul ise temmuz ayında 14 bin 600 puan seviyesinden başlayan satış dalgasıyla 13 bin 200 puana kadar geriledi. Bu sert düşüş nedeniyle borsa yatırımcısı geçen ay reel bazda yüzde 2,61 kayıp yaşadı.
Ancak ağustos ayıyla birlikte yükselişe geçen borsada, belirtilen son seviyede endeks 13 bin 900 puanın üzerine çıktı.
Bu performansın korunması halinde ağustos ayında borsanın yeniden reel getiri sağlayan yatırım araçları arasına girebileceği belirtiliyor.
Yüksek faizlerin yıl sonuna kadar aynı seviyelerde kalıp kalmayacağı ise yatırımcı açısından kritik önem taşıyor.
Faizlerde hızlı bir indirim beklenmediği için mevduatın bir süre daha cazibesini koruyabileceği değerlendiriliyor. Ancak enflasyondaki seyir, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve bankaların mevduat politikaları getirilerin yönünü belirleyecek.