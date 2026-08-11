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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı

Yüksek faiz, parasını TL mevduatta değerlendiren yatırımcıya enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. Bankalarda yıllık mevduat faizi yüzde 40-42 seviyelerine kadar çıkarken, yüzde 42 faiz veren bir bankada 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 30 bin 378 TL’ye ulaşıyor. Temmuzda altın, dolar, Euro ve borsa reel olarak kaybettirirken mevduat yatırımcısının alım gücünü korudu.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 1

Yatırımcıların yüksek enflasyon karşısında birikimlerini nasıl değerlendireceği yeniden gündemin en önemli ekonomik başlıklarından biri haline geldi.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre, TL vadeli mevduatlarda tutulan para 8,2 trilyon lirayı aştı. Ticari kuruluşların mevduatları da hesaba katıldığında yaklaşık 16 trilyon lira bankalarda değerlendiriliyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 3

Yıllık mevduat faizlerinin yüzde 40’ın üzerinde seyretmesi ise özellikle risk almak istemeyen yatırımcıların ilgisini TL mevduata yöneltiyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 4

Bankaların sunduğu vadeli mevduat oranları müşteriye ve bankaya göre değişiklik gösterirken, haberde yıllık yüzde 40, yüzde 41 ve yüzde 42 faiz oranları üzerinden 32 günlük net kazanç hesaplandı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 5

Faiz gelirinden yüzde 17,5 stopaj düşüldüğünde, 100 bin TL’nin 32 günlük net getirisi yüzde 42 faizle 3 bin 37 TL oluyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 6

Buna göre 1 milyon TL mevduatı bulunan bir yatırımcı, yüzde 42 faizle 32 günde yaklaşık 30 bin 378 TL net faiz geliri elde edebiliyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 7

5 milyon TL'de ise aynı dönemde net kazanç 151 bin 890 TL'ye kadar çıkıyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 8

Mevduatı öne çıkaran yalnızca yüksek nominal faiz olmadı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında tüketici enflasyonu yüzde 1,78 olarak gerçekleşti.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 9

Hesaplamaya göre vadeli TL mevduat aynı dönemde ortalama brüt yüzde 3,09 getiri sağladı. Enflasyondan arındırıldığında ise yatırımcısına yüzde 1,29 reel getiri sundu.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 10

En yüksek reel getiri yüzde 2,17 ile haziran ayında görülürken, mevduatın üç aylık reel getirisi yüzde 4,7, altı aylık reel getirisi ise yüzde 1,99 olarak hesaplandı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 11

Yılın ilk döneminde güçlü performans gösteren altında ise tablo son aylarda değişti.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 12

 Altın temmuz ayında yatırımcısına yüzde 4,8 reel kayıp yaşattı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 13

 Altının reel kaybı üç aylık dönemde yüzde 13,61'e, altı aylık dönemde ise yüzde 20,2'ye ulaştı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 14

Buna karşılık yıllık bazda altın hâlâ yüzde 8'lik reel kazançla pozitif bölgede bulunuyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 15

 Ağustos ayında altında aylık yükseliş yüzde 7 civarında gerçekleşirken, ağustos enflasyonunun yüzde 2'nin altında kalması durumunda altının yeniden reel getiri sağlayabileceği belirtiliyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 16

Döviz yatırımcısı açısından da temmuz ayı güçlü geçmedi.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 17

Doların aylık yükselişi yüzde 1,75'te kalırken tüketici enflasyonu yüzde 1,78 oldu.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 18

Böylece dolar enflasyon karşısında sınırlı da olsa reel kayıp yaşattı. Doların yıllık reel kaybı yüzde 11,16 seviyesinde gerçekleşti.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 19

Euro ise temmuzda nominal olarak yüzde 0,89 yükselmesine rağmen reel bazda yüzde 0,87 kaybettirdi.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 20

Eurodaki yıllık reel kayıp ise yüzde 13,15 olarak hesaplandı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 21

Temmuz ayında mevduattan sonra öne çıkan yatırım araçlarından biri devlet iç borçlanma senetleri oldu.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 22

Devlet tahvillerinin aylık nominal getirisi yüzde 2,69 olurken, reel kazanç yüzde 0,89 olarak hesaplandı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 23

 Üç aylık dönemde devlet tahvillerinin reel getirisi yüzde 2,72, yıllık reel getirisi ise yüzde 1,16 oldu.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 24
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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 25

Borsa İstanbul ise temmuz ayında 14 bin 600 puan seviyesinden başlayan satış dalgasıyla 13 bin 200 puana kadar geriledi. Bu sert düşüş nedeniyle borsa yatırımcısı geçen ay reel bazda yüzde 2,61 kayıp yaşadı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 26

 Ancak ağustos ayıyla birlikte yükselişe geçen borsada, belirtilen son seviyede endeks 13 bin 900 puanın üzerine çıktı.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 27

 Bu performansın korunması halinde ağustos ayında borsanın yeniden reel getiri sağlayan yatırım araçları arasına girebileceği belirtiliyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 28

Yüksek faizlerin yıl sonuna kadar aynı seviyelerde kalıp kalmayacağı ise yatırımcı açısından kritik önem taşıyor.

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Parasını mevduata yatıran kazandı: 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi 30 bin TL’yi aştı - Resim: 29

Faizlerde hızlı bir indirim beklenmediği için mevduatın bir süre daha cazibesini koruyabileceği değerlendiriliyor. Ancak enflasyondaki seyir, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve bankaların mevduat politikaları getirilerin yönünü belirleyecek.

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