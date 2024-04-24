Parasını mevduatta değerlendirenler dikkat

Bigpara'nın haberinde bu tarihe kadar olan mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Değişiklik yapılmaması halinde stopaj oranları tüm vadelerde yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor.

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