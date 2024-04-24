Parasını mevduatta değerlendirenler dikkat
Türk Lirası mevduatlar için getirilen ve uzun süredir yürürlükte olan gelir vergisi stopajına ilişkin düzenlemenin süresi 30 Nisan'da bitiyor. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda stopaj oranı yüzde 5 olarak devam ederken sonrası için düzenleme uzatılmazsa stopaj oranı yüzde 15'e çıkabilir.
Bigpara'nın haberinde bu tarihe kadar olan mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 5, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 3, 1 yıldan daha uzun vadelerse ise stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Değişiklik yapılmaması halinde stopaj oranları tüm vadelerde yüzde 15'e yükselmesi bekleniyor.
Ancak Türk Lirası'na olan güven ve liralaşma stratejisi nedeniyle gelir vergisi stopaj oranlarının düşük tutulmaya devam etmesi beklentisi piyasada hakim durumda.
6 aya kadar TL vadeli mevduatta yüzde 5 gelir vergisi stopajından yararlanmak için 30 Nisan 2024 tarihinden önce paranın vadesinin yenilenmesi gerekiyor. Böylece anaparadan elde edilecek faiz gelirinden 10 puan daha fazla getiri sağlanmış oluyor.
Yapılacak düzenlemeyle stopaj oranlarının avantajını sürdürmesi bekleniyor.