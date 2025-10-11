Paraya para demiyorlar! 2025’in en çok kazanan 10 top modeli
Moda dünyasının yıldız isimleri sadece podyumdan değil, kozmetik markaları, girişimler, yatırım hamleleri ve sosyal medya gelirleriyle milyonlar kazanıyor. İşte 2025’te en çok kazanan modeller, yatırımları ve kazandıkları para...
10- Winnie Harlow (20 milyon dolar)
Winnie Harlow, moda dünyasının en tanınır yüzlerinden biri hâline geldi. 2025’te Fendi, Savage X Fenty ve MAC Cosmetics için gerçekleştirdiği kampanyalarla kazancını artırdı.
Vitiligo gibi cilt rahatsızlıklarına özel geliştirdiği kendi cilt bakım markası yılın ilk çeyreğinde büyük bir çıkış yaptı. Hem kapsayıcılık sembolü hem girişimci kimliğiyle ön planda.
9- Cara Delevingne (22 milyon dolar)
Kendine has tarzıyla tanınan Cara Delevingne, kısa bir aranın ardından 2025’te Burberry ve Alexander Wang ile güçlü bir dönüş yaptı.
Puma ile iş birliği ve LGBTQ+ odaklı wellness yatırımları da kazancına önemli katkı sağlıyor.
Hem film hem müzik dünyasındaki varlığı medyadaki görünürlüğünü diri tutuyor.
8- Kaia Gerber (25 milyon dolar)
Süper model Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber artık kendi kimliğini oluşturmuş durumda.
Hem moda işleri hem de iş girişimleriyle gelir elde ediyor.
2025’te Prada Beauty’nin global elçisi oldu ve Zara ile çıkardığı kapsül koleksiyon kısa sürede tükendi.
Oyunculuk kariyeri de streaming anlaşmalarıyla ivme kazanıyor.
7- Emily Ratajkowski (27 milyon dolar)
Emily Ratajkowski sadece model değil, aynı zamanda oyuncu ve güçlü bir influencer.
Feminizm, kimlik ve cinsellik üzerine yayın yapan podcast ve medya platformu gelirlerini artırdı.
Miu Miu ve Jacquemus gibi markalarla çalışmaya devam ediyor.
Inamorata adlı mayo markası başarılı bir şekilde büyüyor ve kitabı hâlâ çok satıyor.
6- Adut Akech (30 milyon dolar)
Güney Sudan asıllı Avustralyalı model Adut Akech, 2025’te elit kazanç grubuna resmen girdi.
Bu yıl Vogue, Harper’s Bazaar ve ELLE kapaklarında yer aldı; dört büyük moda haftasında podyuma çıktı.
Valentino’nun yüzü oldu ve Off-White ile özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Aynı zamanda insani yardım çalışmaları dikkat çekiyor.
5- Liu Wen (35 milyon dolar)
Asya’nın en çok kazanan modeli Liu Wen, lüks moda sahnesindeki yerini koruyor.
Estée Lauder ile uzun soluklu iş birliği ve Chanel ile Louis Vuitton gibi markalar için podyumlara çıkmaya devam ediyor.
2025’te Çin’de teknoloji ve otomotiv alanında da marka elçiliği görevleri üstlenerek moda dışındaki görünürlüğünü ve gelirini artırdı.
4- Hailey Bieber (38 milyon dolar)
Hailey Bieber’ın asıl yükselişi, cilt bakım markası Rhode Skin sayesinde gerçekleşti.
Marka 2025’te Asya ve Avrupa’da büyük perakende zincirlerine girdi.
Şirketini 1 milyar dolara satmış olsa da bu satış gelirleri yıllık kazanca dâhil edilmedi.
Saint Laurent, Victoria’s Secret, Nike ve Tiffany & Co. ile yaptığı çalışmalar da gelirini desteklemeye devam ediyor.
3- Bella Hadid (42 milyon dolar)
2023’te sağlığına odaklanmak için geri çekilen Bella Hadid, 2024’te güçlü bir dönüş yaptı.
2025’te Dior, Mugler ve Balenciaga gibi markaların podyumlarında yer aldı.
Ancak gelirini katlayan asıl hamle, yılın başında çıkardığı parfüm ve cilt bakım markalarının dakikalar içinde tükenmesi oldu.
2- Gisele Bündchen (48 milyon dolar)
Podyumlardan çekilmiş olsa da Gisele Bündchen kariyerini durdurmadı.
Chanel ve Pantene gibi büyük markalarla devam eden sözleşmeleri, Ipanema adlı çevre dostu ayakkabı markası ve yatırım gelirleri sayesinde servetine servet kattı.
2025 yılında, takviye ürünler, cilt bakım serileri ve yoga içeriklerini kapsayan wellness markasını büyüttü ve moda kariyerini tam anlamıyla bir iş imparatorluğuna dönüştürdü.
1- Kendall Jenner (55 milyon dolar)
Kendall Jenner, en yüksek kazançlı model unvanını korumaya devam ediyor.
Versace, Fendi ve Calvin Klein gibi dev markalarla olan iş birlikleri sürerken bu yıl yeni reklam anlaşmaları ve marka ortaklıklarıyla gelirini artırdı.
Ayrıca 818 adlı tekila markasının dünya çapında yakaladığı büyük başarı kazancına ciddi katkı sağladı.
300 milyondan fazla takipçili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sponsorlu paylaşımlar da yüksek gelir getiriyor.