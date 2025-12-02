Performansa göre 2025'in en iyi android telefonları açıklandı!
Akıllı telefon pazarının nabzını tutan AnTuTu, işlemci, grafik, bellek ve depolama kriterlerine göre 2025'in en iyi android telefonlarını sıraladı. Çin menşeili markaların yer aldığı listede amiral gemisi android telefonlar ve üst-orta segment android telefonların performansları ayrı ayrı sıralandı. İşte 2025'in en beğenilen android telefonları...
Giderek büyüyen android telefon pazarında peş peşe ortaya çıkan Çinli markalar, performansları ile adından söz ettiriyor. AnTuTu'nun 2025 yılına ilişkin en beğenilen android telefonlar listesinde de Çinli markalar öne çıkıyor.
İşte 2025'in performans testlerinden tam not alan android telefonları...
1. Red Magic 11 Pro+
2018 yılında çıkışını yapan Redmagic, akıllı oyun telefonları ve aksesuarları konusunda uzmanlaşmış Çinli bir elektronik markasıdır.
Ancak Red Magic 11 Pro+ henüz Türkiye'de satışa çıkmadı.
2. OPPO Find X9 Pro
3. vivo X300 Pro
Türkiye satış fiyatı 99 bin 999 TL'den başlıyor.
4. iQOO 11S
5. Honor Magic6 Pro
Türkiye satış fiyatı 51 bin TL'den başlıyor
6. realme GT8 Pro
7. Honor Magic6
8. OnePlus 15
9. OPPO Find X9
10. Redmi K90 Pro Max
Orta-üst segment performans sıralamasına göre en iyi android telefonlar ise şöyle sıralandı:
1- OPPO Reno15 Pro
2- OPPO Reno15
3- realme Neo7 SE
4- iQOO Z10 Turbo
5- OPPO K13 Turbo 5G
6- vivo Y300 GT
7- REDMI Turbo 4
8- realme GT Neo6 SE
9- OPPO Reno14 Pro
10- OPPO Reno 14