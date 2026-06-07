Petrol fiyatlarında yeni yön ne olacak? Gözler ABD-İran geriliminde

Hürmüz Boğazı endişesi piyasaların odağında

İran'ın, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek ABD ile herhangi bir anlaşmayı kabul etmediği ifade edildi. Hizbullah'ın da İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını reddetmesi, bölgede belirsizliği artırdı.