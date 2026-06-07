Petrol fiyatlarında yeni yön ne olacak? Gözler ABD-İran geriliminde
Küresel petrol piyasalarında gözler ABD-İran hattındaki gelişmelere çevrildi. Brent petrol 94 dolar seviyelerinde dar bantta hareket ederken, diplomatik temasların sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik arz endişeleri fiyatlamalarda belirleyici oluyor. Analistler, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD petrol stoklarındaki sert düşüşün de piyasalarda yakından izlendiğini belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD ile İran arasında devam eden gerilime ve diplomatik temaslara ilişkin gelişmeleri takip ediyor.
Brent petrol 94,55 dolar seviyesinde işlem görürken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 91,7 dolar seviyesinde seyretti.
Petrol fiyatları dar bantta hareket ediyor
Enerji piyasalarında bu hafta ABD-İran hattındaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Ateşkesin uzatılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanamazken, taraflar arasında anlaşmaya varılıp varılamayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.
Bölgede tansiyonun artmasıyla İran'ın hafta sonu Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılar düzenlediği, saldırıların büyük bölümünün CENTCOM tarafından engellendiği belirtildi. ABD'nin de İran'a ait kritik hedeflere operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.
Hürmüz Boğazı endişesi piyasaların odağında
İran'ın, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek ABD ile herhangi bir anlaşmayı kabul etmediği ifade edildi. Hizbullah'ın da İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını reddetmesi, bölgede belirsizliği artırdı.
Yakın vadede mevcut durumun devam edebileceği belirtilirken, sürecin uzamasının Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri nedeniyle küresel enerji piyasalarında baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
ABD'nin, İran'a Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda baskıyı artıracak yeni seçenekler üzerinde çalıştığı aktarılıyor.
Bu kapsamda gündeme gelen seçeneklerden birinin, İran varlıklarının Körfez ülkelerinin yeniden inşası için kullanılması olduğu ifade ediliyor. Böyle bir adım atılması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretlerini artırarak karşılık verebileceği belirtiliyor.
ABD petrol stokları geriledi
Son açıklanan veriler, ABD petrol stoklarında düşüş yaşandığını ortaya koydu.
Ülkede ham petrol stokları geçen hafta 8 milyon varilden fazla azalırken, stratejik petrol rezervlerinin de son 22 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.
Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin devam etmesi halinde rezervler üzerindeki baskının artabileceğine dikkat çekiyor.
Brent petrolde kritik seviyeler izleniyor
Teknik göstergelere göre Brent petrol fiyatı son iki haftadır dar bir bantta hareket ediyor.
Analistler, fiyatlarda görülen sıkışmanın ardından teknik görünümde farklı sinyallerin öne çıktığını belirtiyor.
Brent petrolün yüzde 50 ile yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyeleri arasında işlem gördüğü, fiyatın 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) altında kalmasının ise aşağı yönlü baskıya işaret ettiği ifade ediliyor.
Uzmanlara göre Brent petrolün 89,80 dolar desteğinin altına gerilemesi halinde satış baskısı güçlenebilir. Bu senaryoda takip edilecek bir sonraki seviyenin 82,15 dolar olabileceği değerlendiriliyor.