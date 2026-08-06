Petrol fiyatlarında yön değişti: İşte düşüşün iki nedeni
İran ile Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığına yönelik haberler petrol fiyatlarını aşağı çekti. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği ve ABD-İran çatışmasının sona erebileceği beklentisiyle Brent petrol 79,08 dolara, WTI ise 74,69 dolara geriledi.
Petrol fiyatları, İran ile Umman arasındaki görüşmelerden gelen ilerleme sinyallerinin ABD-İran çatışmasını sona erdirebileceği ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılabileceği beklentisiyle perşembe günü geriledi.
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşüşle varil başına 79,08 dolara inerken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,7 kayıpla 74,69 dolardan işlem gördü. Önceki günü Brent sınırlı yükselişle, WTI ise hafif düşüşle tamamlamıştı.
Uzmanlar İran ile Umman arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlerin ardından satış baskısı oluştuğu değerlendirmesinde bulundu.
Fiyatlar ABD ile İran'ın 17 Haziran'da geçici barış anlaşmasına vardığı dönemdeki seviyelere dönerken piyasalardaki süreç tarafların kalıcı bir uzlaşmaya ulaşıp ulaşamayacağına göre şekillenecek.
Taslakta Hürmüz Boğazı detayı
Üst düzey İranlı bir kaynak ile iki bölgesel yetkili, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sonlandırmayı amaçlayan İran-Umman anlaşma taslağının dikkat çeken bir madde içerdiğini bildirdi.
Taslağa göre Tahran'a, Hürmüz Boğazı üzerinden Körfez'e giriş yapan gemiler üzerinde kontrol yetkisi verilmesi öngörülüyor. Bu teklif, bugüne kadar İran'a sunulan en önemli tavizlerden biri olarak değerlendiriliyor.
ABD yönetimi taslağa ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump, boğazın yeniden açılmasını sağlayacak anlaşmanın yakın olduğunu dile getirdi. Ancak ABD'li yetkililer, dünya enerji sevkiyatının en kritik güzergâhlarından Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'a bırakılmasını kabul etmeyeceklerini yineledi.
İran ise ABD'nin ülke topraklarına yeniden saldırması hâlinde, Washington'ın Körfez'deki müttefiklerine ait kritik enerji altyapılarını hedef alabileceği uyarısında bulundu.
Kızıldeniz'de saldırı riski sürüyor
Diplomatik gelişmeler petrol fiyatlarını aşağı çekerken bölgedeki güvenlik riskleri devam etti. İran destekli Yemen'deki Husiler, çarşamba günü Kızıldeniz'de Yenbu açıklarında bulunan bir Suudi petrol tankeri ile Aden Körfezi'ndeki başka bir Suudi petrol tankerine füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Suudi Arabistan'dan saldırıların doğruluğuna ilişkin henüz açıklama gelmedi.
Analistler Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürebileceği endişesinin, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığı risklerinin tamamen ortadan kalkacağı yönündeki beklentileri zayıflattığını aktardı.
ABD petrol stokları beklentilerin aksine arttı
Petrol piyasasında fiyatlar üzerinde baskı oluşturan bir diğer gelişme ABD stok verileri oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre rafinerilerin işleme faaliyetlerini bir miktar azaltması ve ithalatın yükselmesi, ham petrol stoklarında artışa yol açtı.
31 Temmuz'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 2,5 milyon varil artarak 407 milyon varile çıktı. Reuters anketine katılan analistler ise stokların 1,5 milyon varil azalacağını öngörüyordu.