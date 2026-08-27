Petrol için iki ayrı senaryo: 75 dolar mı 120 dolar mı?

Ancak çatışmaların sona erdirilmesi için öne sürülen koşullar konusunda İran ile diğer ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları devam ediyor. Boğaz üzerindeki hâkimiyetini güçlendirmek isteyen İran, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri de hedef aldı.