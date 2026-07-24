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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve kritik petrol geçiş noktalarındaki sevkiyat riskleri, Brent petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı. Brent'in varil fiyatı 101,06 dolara ulaşırken haftalık yükselişi yüzde 14,6'ya yaklaştı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısının bire düşmesi ve Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesi arz endişelerini büyüttü.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 1

Brent petrolün varil fiyatı, Kızıldeniz'de enerji sevkiyatının aksayabileceği endişeleri ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği kaygılarıyla cuma günü 100 doların üzerinde işlem gördü.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 2

Brent vadeli kontratları yüzde 0,37 artarak 101,06 dolara çıktı. Önceki seansta yüzde 7 yükselen Brent, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerinde kapanmıştı. Petrol fiyatları, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerini vurduklarını duyurmasının ardından ivme kazandı.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 3

Haftalık değer kazancı yaklaşık yüzde 14,6'ya ulaşan Brent, art arda dördüncü haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 4

WTI 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede

ABD tipi ham petrolün (WTI) vadeli kontratları ise 91,20 dolar civarında yatay seyretti. Böylece WTI, 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken haftalık bazda yaklaşık yüzde 11,8 değer kazanmaya yöneldi.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 5

ING'den arz kesintisi uyarısı

ING analistleri, cuma günü yayımladıkları değerlendirmede petrol piyasasında oluşabilecek arz kaybının büyüklüğüne dikkat çekti.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 6

Analistler, "Piyasanın karşı karşıya olduğu potansiyel arz kesintileri savaş boyunca görülenden daha büyük" değerlendirmesinde bulundu.

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Raporda ayrıca, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışı neredeyse durmuş durumda. Buna ek olarak Kızıldeniz üzerinden Suudi petrol sevkiyatlarına yönelik açık riskler bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 8

Körfez'de gerilimin yükselmesi ve çatışmaların bölgeye yayılması ihtimali, küresel petrol arzının önemli bir bölümünü tehdit ediyor.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 9

Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca bir tanker geçti

Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı perşembe günü bire kadar geriledi. Bu sayı, 7 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

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Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Babülmendep rotası ise Hürmüz Boğazı'nın ardından dünyanın en önemli ikinci petrol geçiş koridoru olarak değerlendiriliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni saldırıların gerçekleşmesi durumunda "İran'ı sorumlu tutacaklarını" açıkladı.

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Husiler Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmişti

İran destekli Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan'a deniz ablukası uyguladıklarını duyurmuştu. Suudi Arabistan ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının etkilerini azaltmak amacıyla petrol sevkiyatını boru hatlarına yönlendiriyordu.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 13

İki hafta önce geçici ateşkesin sona ermesinin ardından İran'ın, ABD'nin ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Husilere Babülmendep geçidini kapatmaları yönünde baskı yaptığı belirtiliyor.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 14

Kazakistan petrol üretimini geçici olarak azalttı

Arz endişelerini artıran bir diğer gelişme Kazakistan'dan geldi. Kazakistan Enerji Bakanlığı, Ukrayna'ya ait olduğu değerlendirilen insansız hava araçlarının saldırıları nedeniyle ülkenin Karadeniz'deki ana ihracat terminalinin kapanmasının ardından petrol şirketlerinin üretimi geçici olarak düşürdüğünü açıkladı.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 15

Sektör kaynakları, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) terminaldeki tanker saldırıları nedeniyle yüklemeleri durdurmasının ardından Kazakistan'dan petrol alımını askıya aldığını bildirdi. Söz konusu güzergâh, küresel günlük ham petrol arzının yaklaşık yüzde 2'sini taşıyor.

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Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor - Resim: 16

Kazakistan Enerji Bakanlığı üretimdeki azalmanın boyutuna ilişkin bilgi vermedi. Bir kaynak ise ülkenin en büyük petrol sahasındaki üretimin yarıdan fazla düşürüldüğünü belirtti.

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