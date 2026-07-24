Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor
Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve kritik petrol geçiş noktalarındaki sevkiyat riskleri, Brent petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı. Brent'in varil fiyatı 101,06 dolara ulaşırken haftalık yükselişi yüzde 14,6'ya yaklaştı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısının bire düşmesi ve Husilerin Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmesi arz endişelerini büyüttü.
Brent petrolün varil fiyatı, Kızıldeniz'de enerji sevkiyatının aksayabileceği endişeleri ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği kaygılarıyla cuma günü 100 doların üzerinde işlem gördü.
Brent vadeli kontratları yüzde 0,37 artarak 101,06 dolara çıktı. Önceki seansta yüzde 7 yükselen Brent, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerinde kapanmıştı. Petrol fiyatları, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de iki Suudi petrol tankerini vurduklarını duyurmasının ardından ivme kazandı.
Haftalık değer kazancı yaklaşık yüzde 14,6'ya ulaşan Brent, art arda dördüncü haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.
WTI 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede
ABD tipi ham petrolün (WTI) vadeli kontratları ise 91,20 dolar civarında yatay seyretti. Böylece WTI, 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken haftalık bazda yaklaşık yüzde 11,8 değer kazanmaya yöneldi.
ING'den arz kesintisi uyarısı
ING analistleri, cuma günü yayımladıkları değerlendirmede petrol piyasasında oluşabilecek arz kaybının büyüklüğüne dikkat çekti.
Analistler, "Piyasanın karşı karşıya olduğu potansiyel arz kesintileri savaş boyunca görülenden daha büyük" değerlendirmesinde bulundu.
Raporda ayrıca, "Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışı neredeyse durmuş durumda. Buna ek olarak Kızıldeniz üzerinden Suudi petrol sevkiyatlarına yönelik açık riskler bulunuyor" ifadelerine yer verildi.
Körfez'de gerilimin yükselmesi ve çatışmaların bölgeye yayılması ihtimali, küresel petrol arzının önemli bir bölümünü tehdit ediyor.
Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca bir tanker geçti
Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı perşembe günü bire kadar geriledi. Bu sayı, 7 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.
Kızıldeniz ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlayan Babülmendep rotası ise Hürmüz Boğazı'nın ardından dünyanın en önemli ikinci petrol geçiş koridoru olarak değerlendiriliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni saldırıların gerçekleşmesi durumunda "İran'ı sorumlu tutacaklarını" açıkladı.
Husiler Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etmişti
İran destekli Husiler, pazartesi günü Suudi Arabistan'a deniz ablukası uyguladıklarını duyurmuştu. Suudi Arabistan ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının etkilerini azaltmak amacıyla petrol sevkiyatını boru hatlarına yönlendiriyordu.
İki hafta önce geçici ateşkesin sona ermesinin ardından İran'ın, ABD'nin ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Husilere Babülmendep geçidini kapatmaları yönünde baskı yaptığı belirtiliyor.
Kazakistan petrol üretimini geçici olarak azalttı
Arz endişelerini artıran bir diğer gelişme Kazakistan'dan geldi. Kazakistan Enerji Bakanlığı, Ukrayna'ya ait olduğu değerlendirilen insansız hava araçlarının saldırıları nedeniyle ülkenin Karadeniz'deki ana ihracat terminalinin kapanmasının ardından petrol şirketlerinin üretimi geçici olarak düşürdüğünü açıkladı.
Sektör kaynakları, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun (CPC) terminaldeki tanker saldırıları nedeniyle yüklemeleri durdurmasının ardından Kazakistan'dan petrol alımını askıya aldığını bildirdi. Söz konusu güzergâh, küresel günlük ham petrol arzının yaklaşık yüzde 2'sini taşıyor.
Kazakistan Enerji Bakanlığı üretimdeki azalmanın boyutuna ilişkin bilgi vermedi. Bir kaynak ise ülkenin en büyük petrol sahasındaki üretimin yarıdan fazla düşürüldüğünü belirtti.