Petrol kritik seviyenin üzerinde seyrediyor

Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca bir tanker geçti

Gemi takip şirketi Kpler'in verilerine göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı perşembe günü bire kadar geriledi. Bu sayı, 7 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.