Petrol piyasasında alarm! Fiyatlar üç haftanın zirvesine çıktı
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin yeni arz kesintilerine yol açabileceği endişesiyle son üç haftanın en yüksek düzeyine çıktı. Brent petrol 92 doların üzerine yükselirken, WTI'da da artış beşinci işlem gününe taşındı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin savaş öncesi seviyelerin altında kalması ve bölgeden petrol ihracatındaki düşüş, piyasadaki arz endişelerini canlı tutuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Petrol fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin arz kesintilerini derinleştirebileceği endişesiyle yükselişini sürdürerek son üç haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, saat 11.13 itibarıyla 1,20 dolar artarak 92,82 dolara yükseldi.
ABD ham petrolü Batı Teksas türü (WTI) eylül vadeli kontratta 86,75 dolardan işlem görürken, daha yoğun işlem gören ekim vadeli kontratın fiyatı yüzde 1,3 artışla 85,52 dolar oldu.
Yükseliş beşinci işlem gününe taşındı
Brent ve WTI fiyatları, gün içindeki işlemlerde temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Böylece iki gösterge de art arda beşinci işlem gününde yükseliş kaydetti.
Her iki petrol türü çarşamba gününü de 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanış seviyelerinde tamamlamıştı. Eylül vadeli WTI kontratının vadesinin ise gün içinde dolması bekleniyor.
Orta Doğu'dan sevkiyat endişesi
Analistler bölgedeki gerilimin yeni arz kesintilerine yol açma riskini artırdığını belirterek, Orta Doğu'dan petrol ihracatındaki azalışın piyasayı yeniden sıkılaştırdığını ifade ederken Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la tüm mali ve ekonomik işlemleri ikinci bir açıklamaya kadar durdurma kararının da bölgedeki belirsizliği artırdığını söylüyor.
Uzmanlar ayrıca petrolün, Orta Doğu'daki aralıklı saldırılardan destek bulduğunu ancak daha geniş kapsamlı bir tırmanış yaşanmadıkça fiyatlardaki yeni yükselişin sınırlı kalabileceğini değerlendirdi.
Hürmüz geçişleri savaş öncesinin gerisinde
ABD Başkanı Donald Trump, salı günü İran ile görüşme yapılmadığını ve Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu açıklarken, İran yönetimi boğazın kapalı kalmayı sürdürdüğünü duyurdu.
Trump, çarşamba günü de İran'a "herhangi bir türden can simidi" sağlayan ülkelerin ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çarşamba günü önceki güne göre değişmediği, ancak savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte birine denk gelen sevkiyata ev sahipliği yapan boğazdaki geçişlerin hâlâ eski seviyelerin oldukça altında kaldığı aktarıldı.