Petrol tahminleri uçtu! 100 dolar senaryosu yeniden güçleniyor
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş beklentileri güçleniyor. ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı çatışmalar sonrası küresel finans kuruluşları 2026'ya ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tedarik risklerinin piyasayı daha sıkı hale getirdiği belirtilirken, bazı kurumlar Brent petrolün 100 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Uzun süreli kesintiler halinde ise fiyatların 120 doları aşabileceği uyarısı yapılıyor.
ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı çatışmaların bu ay petrol fiyatlarını sert şekilde yükseltmesinin ardından, önde gelen finans kuruluşları 2026 yılına ilişkin ortalama petrol fiyatı beklentilerini artırdı.
Morgan Stanley, 2027 yılı Brent petrol tahminini 70 dolardan 80 dolara yükseltti.
Kurum, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tedarik kesintilerinin piyasanın daha sıkı bir yapıya geçmesine neden olduğunu ve bunun jeopolitik risklerin fiyatlara daha kalıcı şekilde yansımasına yol açabileceğini belirtti.
Goldman Sachs, Brent petrol için 2026 tahminini 77 dolardan 85 dolara, 2027 tahminini ise 71 dolardan 80 dolara çıkardı.
Kurum ayrıca Mart ve Nisan aylarında Brent fiyatlarının ortalama 110 dolar/varil seviyesinde olmasını bekliyor.
J.P. Morgan ise Brent petrolün ikinci çeyrekte ortalama 100 dolar, üçüncü çeyrekte 90 dolar ve dördüncü çeyrekte 80 dolar seviyelerinde seyredeceğini öngördü.
Standard Chartered da 2026 yılı ilk çeyrek tahminini 70 dolardan 85,50 dolara yükseltti.
Diğer büyük kurumlar da benzer şekilde tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma süresine bağlı olarak Brent petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.
HSBC, 2026 yılı için Brent tahminini 65 dolardan 80 dolara yükseltirken, Citi 63 dolardan 71 dolara çıkardı.
UBS ise tahminini 62 dolardan 72 dolara revize etti ve boğazdan petrol akışının uzun süre kesintiye uğraması halinde fiyatların 120 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.