Petrolde gece yarısı kırılması

Enerji ve petrokimya tarafında tablo aynı değil

Aynı fiyat hareketi tüm sektörleri aynı yönde etkilemeyebilir. Tüpraş’ın (TUPRS) rafineri marjları, stok etkileri ve ürün fiyatlaması nedeniyle konu daha katmanlı okunmalı. Petkim (PETKM) için de ham madde maliyetleri ile nihai ürün fiyatları arasındaki denge önemli. Bu nedenle petrol fiyatları gerilerken enerji ve petrokimya hisselerinde otomatik olarak tek yönlü bir sonuç beklemek doğru olmayabilir. Borsa İstanbul’da bu şirketlere yönelik fiyatlamada, maliyet avantajı kadar ürün marjı beklentileri de izlenecek.