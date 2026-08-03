Petrolde gece yarısı kırılması
Petrol fiyatları haftanın ilk işlemlerinde sert geri çekilirken, piyasa yalnızca jeopolitik başlıkları değil, Borsa İstanbul’da enerji, havacılık ve sanayi hisselerine olası etkileri de yeniden fiyatlamaya başladı. Düşüşün hızı kadar, bu hareketin arkasındaki nedenler de dikkat çekiyor.
İlk sarsıntı neyi gösterdi?
Petrol fiyatları yeni haftaya sert bir geri çekilmeyle başladı. Sabah saatlerinde görülen fiyatlamada Brent petrolün 82 dolar çevresine inmesi, piyasada bir süredir biriken jeopolitik risk priminin çözülmeye başladığına işaret etti. Hareketin büyüklüğü, bunun sıradan bir günlük dalgalanma olmadığını gösteriyor. Özellikle Orta Doğu eksenli risklerin son dönemde fiyatlara güçlü biçimde yansımış olması, aşağı yönlü hareketin de aynı ölçüde keskin yaşanmasına yol açtı. Bu tablo, petrol fiyatları tarafında kısa vadeli haber akışının hâlâ ana belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.
Petrol fiyatları neden sert geriledi?
Geri çekilmenin merkezinde, ABD ile İran arasında diplomatik kanalın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler yer alıyor. Piyasa, doğrudan bir uzlaşıyı değil, tansiyonu sınırlayabilecek her teması bile fiyatlar açısından rahatlatıcı görüyor. Bu nedenle petrol fiyatları üzerindeki baskı yalnızca arz-talep dengesinden değil, risk algısındaki hızlı değişimden kaynaklanıyor. Jeopolitik gerilimler fiyatları nasıl hızla yukarı taşıdıysa, yumuşama sinyali de benzer hızda aşağı çekebiliyor.
Hürmüz beklentisi neden kritik?
Son dönemde enerji piyasalarının merkezine yerleşen başlıklardan biri Hürmüz Boğazı olmuştu. Olası kapanma ya da akışta ciddi aksama ihtimali, küresel sevkiyat açısından en sert senaryolardan biri olarak görülüyordu. Şimdi ise masada ters yönde bir beklenti var. Hürmüz çevresindeki riskin azalması, petrol arzına yönelik en büyük korkulardan birini zayıflatıyor. Bu da petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü alan açıyor. Piyasa açısından mesele yalnızca fiziksel akış değil; olası kesintinin fiyatlara bindirdiği ek primin çözülmesi.
OPEC+ kararı baskıyı büyüttü
Jeopolitik başlıkların yanında arz tarafındaki gelişmeler de dikkat çekiyor. OPEC+ grubunun eylül ayında üretimi günlük 188 bin varil artırma yönündeki adımı, piyasada arz rahatlaması beklentisini güçlendirdi. Tek başına bu karar büyük bir kırılma yaratmasa da, zaten yumuşamaya hazır olan fiyatlama üzerinde ek baskı kurdu. Böylece haber akışı iki koldan aynı sonuca işaret etmeye başladı: risk primi zayıflıyor, arz tarafı ise daha gevşek bir görünüm veriyor.
Petrol fiyatları havacılık hisseleri için ne anlama geliyor?
Borsa İstanbul tarafında ilk akla gelen etki havacılık şirketlerinde görülebilir. Türk Hava Yolları (THYAO) ve Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) gibi şirketler açısından akaryakıt maliyetleri önemli kalemlerden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle petrol fiyatları düşerken, piyasa ilk etapta marjlar üzerindeki olası rahatlamayı fiyatlamaya yönelebilir. Elbette kur hareketleri ve talep görünümü de belirleyici olacak. Ancak kısa vadede enerji maliyetlerinde gevşeme, havacılık hisseleri için destekleyici bir zemin oluşturabilir.
Enerji ve petrokimya tarafında tablo aynı değil
Aynı fiyat hareketi tüm sektörleri aynı yönde etkilemeyebilir. Tüpraş’ın (TUPRS) rafineri marjları, stok etkileri ve ürün fiyatlaması nedeniyle konu daha katmanlı okunmalı. Petkim (PETKM) için de ham madde maliyetleri ile nihai ürün fiyatları arasındaki denge önemli. Bu nedenle petrol fiyatları gerilerken enerji ve petrokimya hisselerinde otomatik olarak tek yönlü bir sonuç beklemek doğru olmayabilir. Borsa İstanbul’da bu şirketlere yönelik fiyatlamada, maliyet avantajı kadar ürün marjı beklentileri de izlenecek.
Borsa İstanbul’da hangi başlıklar öne çıkabilir?
Borsa İstanbul’da günün ana ayrışması, maliyet avantajı sağlayabilecek sektörlerle emtia fiyatı gerilemesinden daha karmaşık etkilenebilecek alanlar arasında oluşabilir. BIST 100 endeksi (XU100) içinde havacılık, ulaştırma ve bazı sanayi şirketleri olumlu algılanabilirken; enerji ve petrokimya tarafında daha seçici fiyatlama görülebilir. Bu yüzden yatırımcılar yalnızca petrolün yönüne değil, o düşüşün şirket bilançolarına hangi kanaldan yansıyacağına odaklanacak.
Bu hafta piyasa neye bakacak?
Bundan sonraki aşamada piyasa iki başlığı izleyecek. İlki, ABD-İran hattında gerçekten tansiyonu düşürecek somut bir gelişme gelip gelmeyeceği. İkincisi ise OPEC+ kararının fiyatlar üzerindeki etkisinin kalıcı olup olmayacağı. Eğer jeopolitik riskler yeniden yükselirse, son düşüşün bir bölümü geri alınabilir. Tersine, diplomatik ton yumuşar ve arz tarafında rahatlama algısı korunursa, petrol fiyatları üzerindeki baskı bir süre daha devam edebilir. Bu da Borsa İstanbul’da sektör bazlı ayrışmayı güçlü tutabilir.