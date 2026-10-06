Petrolde hesaplar değişti: UBS'den 120 dolar uyarısı
UBS, Orta Doğu'daki sevkiyat aksaklıkları nedeniyle petrol tahminlerini yükseltti. Banka, Brent petrol için yılın son çeyreğine ilişkin beklentisini 80 dolardan 100 dolara çıkarırken, Hürmüz Boğazı'ndaki toparlanmanın kırılgan kaldığını vurguladı. Petrol akışının 2027'nin ilk yarısında kademeli olarak normalleşmesini bekleyen UBS'ye göre yeni saldırılar ve arz kesintileri fiyatı 120 doların üzerine taşıyabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
UBS, Orta Doğu'dan petrol sevkiyatlarında beklenenden büyük aksaklıklar yaşandığını belirterek 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin Brent petrol fiyat tahminlerini yukarı çekti.
Banka, ABD ile İran arasında haziranda imzalanan mutabakatın bozulmasının ardından arz üzerindeki risklerin arttığına dikkat çekti.
Yılın son çeyreği için tahmin 100 dolara çıktı
Banka, 2026'nın dördüncü çeyreğine yönelik Brent petrol tahminini varil başına 80 dolardan 100 dolara yükseltti. Yılın tamamı için ortalama fiyat beklentisi ise 83,74 dolardan 91,57 dolara çıkarıldı.
Bu değişiklikte, bölgedeki petrol akışının toparlanmasına rağmen sevkiyatların güvenliğine ilişkin belirsizliğin sürmesi etkili oldu.
Hürmüz'de toparlanma kırılgan
UBS'ye göre Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışı son haftalarda önemli ölçüde arttı. Ancak bu toparlanma yüksek maliyetle sağlanırken, İran'ın devam eden saldırıları sevkiyatların yeniden aksaması riskini canlı tutuyor.
Banka, bölgesel petrol akışının 2027'nin ilk yarısında aşamalı olarak normale döneceğini varsayıyor.
Sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olması nedeniyle de kısa vadede fiyatlara arz risklerinden kaynaklanan daha yüksek bir ek maliyetin yansımasını bekliyor.
Yeni saldırılar fiyatı 120 doların üzerine taşıyabilir
UBS, yeni saldırılar ve arz kesintileri yaşanması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 120 doları aşabileceğini belirtti.