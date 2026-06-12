Petrolde kritik hafta: Barış umudu fiyatları aşağı çekti
ABD ile İran arasında barış anlaşmasının yakın olabileceğine yönelik beklentiler petrol piyasasında sert satışları beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceği haberleriyle Brent petrol 90 doların altına inerken, Brent ve WTI'da haftalık kayıp yüzde 7'yi aştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabilecek bir barış anlaşmasının yakın zamanda imzalanacağına ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.
Küresel petrol piyasasının temel göstergelerinden Brent ham petrolün varil fiyatı cuma günü yüzde 4,3 azalarak 86,47 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı ise yüzde 4,5 düşüşle 83,78 dolara indi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, dördüncü ayına giren İran'daki savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olabileceğini açıklamasının ardından Brent petrol perşembe günü 90 doların altını görmüştü. Brent ve WTI, haftalık bazda yüzde 7'yi aşan kayıplara doğru ilerliyor.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması gündemde
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Washington ile Tahran arasında hazırlanması öngörülen Mutabakat Zaptı'nın Hürmüz Boğazı'nı yeniden deniz trafiğine açacak maddeler içerdiğini bildirdi.
Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazın yeniden açılmasının yanı sıra, İran petrolüne yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması ve dondurulan İran fonlarının serbest bırakılması da mutabakat kapsamındaki başlıklar arasında yer aldı.
Habere göre nihai görüşmelerde nükleer ve ekonomik konular ele alınacak. İran'ın füze programı ise müzakere kapsamının dışında tutulacak. Önerilen metnin yürürlüğe girebilmesi için ilgili makamlar tarafından son haline getirilmesi gerekiyor.
Trump, Washington ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine açacak barış anlaşmasını hafta sonu gibi erken bir tarihte imzalayabileceğini söyledi.
Yatırımcıların temkinli tutumu sürüyor
Barış anlaşmasına ilişkin beklentiler güçlense de piyasa oyuncuları ihtiyatlı davranmaya devam ediyor. Trump'ın geçmişte yaptığı benzer açıklamaların üç aydan uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmemesi, yatırımcıların temkinli kalmasında etkili oluyor.
ING analistleri yayımladıkları değerlendirmede, "Brent petrolün yeniden kolaylıkla 100 doların üzerine çıkabileceğini düşünüyoruz. Çatışma ne kadar uzun süre çözümsüz kalırsa arz sıkıntıları da fiyatları o kadar yukarı taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.
Analistlere göre görüşmelerde yaşanabilecek olumsuz bir gelişme, petrol arzına yönelik endişelerin kısa sürede yeniden güçlenmesine neden olabilir.
Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon baskısını hafifletebilir
Son gerilemeye rağmen petrol fiyatları savaş öncesindeki seviyelerin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Fiyatlardaki düşüşün ise enerji maliyetlerinden kaynaklanan yeni bir enflasyon dalgasına ilişkin kaygıları azaltabileceği değerlendiriliyor.
Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırması, küresel merkez bankalarının faiz politikaları açısından da yakından izleniyor.
Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırma kararında İran bağlantılı petrol fiyatlarındaki yükselişin önemli rol oynadığını bildirdi.
ABD'de hafta boyunca açıklanan veriler de tüketici ve üretici fiyatlarındaki artışın, büyük ölçüde enerji maliyetlerindeki sıçramadan kaynaklandığını gösterdi.
ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Buna karşın CME FedWatch Tool verileri, piyasaların yıl sonuna kadar faiz artışı yapılabileceği ihtimalini fiyatladığını ortaya koyuyor.
OPEC talep tahminini düşürdü
Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi destekleyen bir diğer unsur da OPEC'in küresel talebe ilişkin daha zayıf beklentileri oldu.
OPEC, aylık raporunda Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan deniz taşımacılığındaki kısıtlamaların etkisine işaret ederek 2026 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini art arda ikinci kez aşağı yönlü revize etti.
Kuruluş, daha önce günlük 1,17 milyon varil olarak açıkladığı 2026 yılı talep artışı tahminini günlük 970 bin varile düşürdü.
OPEC, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle petrol tüketiminin yeniden canlanacağı beklentisi doğrultusunda 2027 yılına ilişkin tahminini ise yükseltti.