Petrolde kritik hafta: Barış umudu fiyatları aşağı çekti

Habere göre nihai görüşmelerde nükleer ve ekonomik konular ele alınacak. İran'ın füze programı ise müzakere kapsamının dışında tutulacak. Önerilen metnin yürürlüğe girebilmesi için ilgili makamlar tarafından son haline getirilmesi gerekiyor.

Trump, Washington ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişlerine açacak barış anlaşmasını hafta sonu gibi erken bir tarihte imzalayabileceğini söyledi.