Petrolde şaşırtan hareket: Gerilime rağmen fiyatlar geriledi
Orta Doğu'da savaşın yeni cephelere yayılmasına rağmen alternatif güzergâhlardan petrol sevkiyatının sürmesi fiyatları aşağı çekti. Önceki seansta yüzde 7,91 yükselen Brent petrol, kâr satışlarıyla yüzde 1,42 gerileyerek 89,45 dolara indi. Bab el-Mendeb'den geçen gemi sayısı 19 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken Hürmüz'de ise trafik sınırlı kaldı.
Petrol fiyatları, Orta Doğu'da çatışmaların yayılmasına karşın bölgeden sevkiyatın devam etmesiyle önceki seansta elde ettiği kazançların bir kısmını geri verdi.
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,42 düşerek varil başına 89,45 dolara indi. ABD tipi ham petrolün (WTI) fiyatı ise yüzde 0,66 kayıpla 83,90 dolar seviyesinde işlem gördü.
Sert yükselişin ardından kâr satışları geldi
Brent petrol önceki seansta yüzde 7,91, WTI ise yüzde 6,56 değer kazanmıştı. Bu hareket, İran savaşındaki en sert fiyat artışlarından biri olarak kayda geçmiş ve ateşkesin ardından salı günü görülen yaklaşık yüzde 5'lik düşüşü tersine çevirmişti.
ABD ile İran arasındaki savaşın ana çatışma bölgelerinin dışına yayılması piyasalardaki endişeleri canlı tutarken alternatif güzergâhlar üzerinden petrol taşımacılığının sürmesi fiyatlardaki yükselişi sınırladı.
Bab el-Mendeb'den gemi geçişleri arttı
Ön verilere göre salı günü 39 emtia gemisi Bab el-Mendeb Boğazı'nı kullanarak Kızıldeniz'e ulaştı. Bu sayı, 19 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ise sınırlı kaldı.
IG piyasa analisti Tony Sycamore, gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Toplam hacimler azalmış olsa da petrol bölgeden farklı kanallar aracılığıyla çıkmaya devam ediyor ve yeni alternatif güzergâhlar geliştiriliyor. Bu durum ne kadar uzun sürerse, alternatif rotalar ve yöntemler İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kozunu o kadar zayıflatacaktır."
İran, Hürmüz teklifini reddetti
Savaş öncesinde küresel petrol ve doğal gaz akışının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyordu. Ancak ABD-İran savaşının şubat ayında başlamasından bu yana boğaz büyük ölçüde kapalı bulunuyor. Gemi geçişlerini yeniden başlatmayı amaçlayan diplomatik girişimlerden de henüz sonuç alınamadı.
Üst düzey bir İranlı yetkili, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın bölgesel ortak yönetimine ilişkin sunduğu önerinin Tahran tarafından reddedildiğini açıkladı.
ABD ile Suudi Arabistan'dan Irak'a saldırı
ABD ve Suudi Arabistan'ın çarşamba günü Irak'taki İran destekli paramiliter güçlere saldırılar düzenlediği bildirildi. Böylece Suudi Arabistan, ABD öncülüğündeki hava operasyonlarına ilk kez kamuoyu önünde katılmış oldu.
Saldırıların, Irak'tan Suudi petrol tesislerine yöneltilen insansız hava aracı saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. Bu gelişmeyle ABD Başkanı Donald Trump'ın mühimmat stoklarının azalması nedeniyle hafta sonu durdurduğu bombardıman kampanyasının ardından Washington'ın bölgedeki saldırıları yeniden başladı.
İran ise Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı'nda kendi ifadesiyle 'izinsiz' bir güzergâhı kullanan üç petrol tankerini vurduğunu duyurdu.
Kızıldeniz için uluslararası koalisyon girişimi
Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını Husi saldırılarından korumak amacıyla uluslararası bir koalisyon kurmak için girişimlerde bulunduğunu aktardı.
İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı Kızıldeniz'de deniz ablukası uygulayacaklarını açıklamıştı.
Petrol tankerlerine yönelik saldırılarını genişleten grup, İran savaşında yeni bir cephe açarak dünyanın en önemli ikinci petrol taşımacılığı güzergâhı olan Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki deniz trafiğini hedef alacağını duyurmuştu.