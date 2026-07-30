Petrolde şaşırtan hareket: Gerilime rağmen fiyatlar geriledi

IG piyasa analisti Tony Sycamore, gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplam hacimler azalmış olsa da petrol bölgeden farklı kanallar aracılığıyla çıkmaya devam ediyor ve yeni alternatif güzergâhlar geliştiriliyor. Bu durum ne kadar uzun sürerse, alternatif rotalar ve yöntemler İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kozunu o kadar zayıflatacaktır."