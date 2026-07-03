Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da barış sağlanmasına yönelik çabalara dair temkinli iyimserlikle sınırlı yükseldi. Brent petrol 72 doların üzerine çıkarken, WTI da hafif prim yaptı. Hürmüz Boğazı'nda akışların yeniden başlamasıyla Kuveyt üretimini artırırken, Suudi petrolü taşıyan süpertankerlerin bölgeden çıkış yaptığı bildirildi.
Petrol fiyatları, ABD'de uzun tatil haftası öncesinde hafif yükseldi. Piyasalarda, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da barış sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara ilişkin temkinli iyimserlik etkili oldu.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,24 artışla 72,10 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü yüzde 0,20 yükselişle 68,83 dolardan işlem gördü. ABD piyasaları, cumartesi günkü Bağımsızlık Günü tatili öncesinde cuma günü kapalı olacak.
Haftalık değişim sınırlı kaldı
Önceki seansta her iki petrol göstergesi de, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşının şubat ayı sonunda başlamasından bu yana görülen en düşük seviyelerine gerilemişti.
Haftalık bazda Brent petrol yüzde 0,02 düşüş kaydederken, WTI yüzde 0,12 yükseldi. Bu hareketler, her iki gösterge petrol için de son ayların en sınırlı haftalık değişimlerinden biri oldu.
"Piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim"
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol piyasasında barış çabalarına yönelik beklentilerin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtti.
Waterer, "Piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim. Yatırımcılar barış çabalarının kalıcı olacağına inanmak istiyor ancak sahada somut kanıtlar görene kadar risklerini tamamen azaltmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Hürmüz'de normalleşme üretim planlarını etkiliyor
Savaş öncesinde dünya günlük petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla bazı ülkeler üretimlerini artırmaya yöneldi.
Konuya yakın bir kaynak, Kuveyt'in petrol üretiminin haziran ayında günlük 580 bin varilden 1,65 milyon varile yükseldiğini aktardı. Reuters'a konuşan kaynak, OPEC üyesi ülkenin ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının ardından ihracatını artırdığını belirtti.
Suudi petrolü Hürmüz'den çıkış yaptı
Ticaret kaynakları ve gemi takip verilerine göre, toplam 10 milyon varil Suudi petrolü taşıyan en az beş süpertanker Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptı.
Ayrıca Saudi Aramco'nun, Asya'daki satışlarını hızlandırmak amacıyla spot fiyatlama yöntemine geçtiği bildirildi.