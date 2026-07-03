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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da barış sağlanmasına yönelik çabalara dair temkinli iyimserlikle sınırlı yükseldi. Brent petrol 72 doların üzerine çıkarken, WTI da hafif prim yaptı. Hürmüz Boğazı'nda akışların yeniden başlamasıyla Kuveyt üretimini artırırken, Suudi petrolü taşıyan süpertankerlerin bölgeden çıkış yaptığı bildirildi.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 1

Petrol fiyatları, ABD'de uzun tatil haftası öncesinde hafif yükseldi. Piyasalarda, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da barış sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara ilişkin temkinli iyimserlik etkili oldu.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 2

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,24 artışla 72,10 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas türü ham petrolü yüzde 0,20 yükselişle 68,83 dolardan işlem gördü. ABD piyasaları, cumartesi günkü Bağımsızlık Günü tatili öncesinde cuma günü kapalı olacak.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 3

Haftalık değişim sınırlı kaldı

Önceki seansta her iki petrol göstergesi de, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik savaşının şubat ayı sonunda başlamasından bu yana görülen en düşük seviyelerine gerilemişti.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 4

Haftalık bazda Brent petrol yüzde 0,02 düşüş kaydederken, WTI yüzde 0,12 yükseldi. Bu hareketler, her iki gösterge petrol için de son ayların en sınırlı haftalık değişimlerinden biri oldu.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 5

"Piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, petrol piyasasında barış çabalarına yönelik beklentilerin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtti.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 6

Waterer, "Piyasada temkinli bir iyimserlik hâkim. Yatırımcılar barış çabalarının kalıcı olacağına inanmak istiyor ancak sahada somut kanıtlar görene kadar risklerini tamamen azaltmıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 7

Hürmüz'de normalleşme üretim planlarını etkiliyor

Savaş öncesinde dünya günlük petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla bazı ülkeler üretimlerini artırmaya yöneldi.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 8

Konuya yakın bir kaynak, Kuveyt'in petrol üretiminin haziran ayında günlük 580 bin varilden 1,65 milyon varile yükseldiğini aktardı. Reuters'a konuşan kaynak, OPEC üyesi ülkenin ABD ile İran arasında varılan geçici barış anlaşmasının ardından ihracatını artırdığını belirtti.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 9

Suudi petrolü Hürmüz'den çıkış yaptı

Ticaret kaynakları ve gemi takip verilerine göre, toplam 10 milyon varil Suudi petrolü taşıyan en az beş süpertanker Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptı.

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Petrolde sessiz yükseliş: Gözler barış sinyallerinde - Resim: 10

Ayrıca Saudi Aramco'nun, Asya'daki satışlarını hızlandırmak amacıyla spot fiyatlama yöntemine geçtiği bildirildi.

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