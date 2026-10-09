Petrolde yükselişin ardından geri adım: Trump'ın İran mesajı fiyatları düşürdü
Petrol piyasasında yönü bu kez Trump'ın İran mesajı belirledi. ABD'nin seçimler öncesinde saldırı planlamadığı ve görüşmelerin yapıcı ilerlediği açıklaması, arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı çekti. Ancak Hürmüz çevresindeki gemilere yönelik saldırılar ve ABD'de üretimi durduran kasırga belirsizliği canlı tutuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlanmadığını açıklamasıyla cuma günü yüzde 1,3 azalarak 102,90 dolara geriledi. İki ülke arasındaki görüşmelerin yapıcı ilerlediğine ilişkin mesajlar, Orta Doğu'dan petrol sevkiyatının aksayabileceği yönündeki kaygıları bir miktar hafifletti.
Ancak bölgedeki gemilere yönelik saldırılar ve ABD'de üretimi kesintiye uğratan kasırga, piyasadaki belirsizliği koruyor.
Trump'tan seçim öncesi saldırı iddialarına yanıt
Trump, bazı medya kuruluşlarının İran'a seçimlerden önce saldırı seçeneğinin değerlendirildiğine ilişkin haberlerinin ardından perşembe günü açıklama yaptı.
Washington ile Tahran arasında "yapıcı görüşmeler" yürütüldüğünü belirten Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde herhangi bir saldırı planlanmadığını söyledi.
Diplomatik süreçte dikkatler Hürmüz Boğazı'na ilişkin teklife de çevrildi. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, boğazın yedi gün içinde yeniden açılmasını öngören İran teklifine ABD'nin verdiği yanıtı değerlendirdiklerini söylediğini aktardı.
Görüşmeler sürerken yeni yaptırımlar geldi
Washington yönetimi, sekizinci ayına giren savaşı sona erdirmek amacıyla İran üzerindeki ekonomik baskıyı da sürdürüyor. ABD, perşembe günü İran'ın ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol aldığı belirtilen kişi ve ağların yanı sıra 17 gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.
Bölgede petrol taşımacılığına ilişkin güvenlik riskleri ise fiyatlarda hafta boyunca dalgalanmaya yol açtı. Savaş öncesinde küresel petrol ve yakıt sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı ile Körfez bölgesindeki taşımacılığa yönelik tehditler ekim ayında arttı.
Orta Doğu'dan ham petrol taşıyan gemilere yönelik saldırıların hafta başında yoğunlaşmasının etkisiyle perşembe gününü yüzde 4 yükselişle kapatan Brent petrol, cuma günkü düşüşe rağmen haftayı kazançla tamamlamaya hazırlanıyor.
Kasırga ABD'de petrol üretimini aksattı
Piyasanın izlediği bir diğer gelişme de dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarını tehdit eden Isaias Kasırgası oldu.
ABD Deniz Mineralleri İdaresi'nin verilerine göre, perşembe günü itibarıyla bölgedeki günlük petrol üretiminin yaklaşık 1,3 milyon varillik bölümü durduruldu. Bu miktar, bölgenin mevcut üretiminin yüzde 62,9'una karşılık geliyor.
Üretimdeki kesintilere rağmen ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün haftayı hafif düşüşle tamamlaması bekleniyor.