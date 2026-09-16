Petrolün yükselişine stok freni: ABD verileri arz endişelerini dengeledi

Orta Doğu'daki kesintiler fiyatları destekliyor

Stok verilerinin yarattığı baskıya karşılık, çatışmaların İran ve Hürmüz Boğazı'nın ötesine yayılması arz endişelerini canlı tutuyor. Bu kaygılarla Brent ve WTI fiyatları son bir haftada en az yüzde 6 yükseldi.