Petrolün yükselişine stok freni: ABD verileri arz endişelerini dengeledi
Petrolde iki günlük yükseliş, ABD stoklarındaki beklenmedik artışla yerini düşüşe bıraktı. Ancak Orta Doğu'daki arz kesintileri, fiyatların gerilemesini sınırlayan başlıca unsur olmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da kritik boru hattının kapatılması ve liman yüklemelerinin durması, enerji sevkiyatına ilişkin kaygıları artırırken Libya'dan gelen üretim kesintisi haberleri de tabloyu ağırlaştırdı.
Petrol fiyatları, ABD'de stokların beklentilerin aksine artmasıyla çarşamba günü geriledi. İki günlük yükselişin ardından gelen düşüşe rağmen, Orta Doğu'daki arz kesintileri fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.
Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 1,4 kayıpla varil başına 107,27 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 2 düşüşle 103,68 dolara geriledi.
Stoklarda düşüş beklenirken artış yaşandı
Amerikan Petrol Enstitüsü (API), 11 Eylül'de sona eren haftada ABD petrol stoklarının 7,14 milyon varil arttığını bildirdi. Beklenti, stokların 1,8 milyon varil azalması yönündeydi. Resmî veriler günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak.
Stok artışında, ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi'nden piyasaya yaptığı sevkiyatların da etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Orta Doğu'daki kesintiler fiyatları destekliyor
Stok verilerinin yarattığı baskıya karşılık, çatışmaların İran ve Hürmüz Boğazı'nın ötesine yayılması arz endişelerini canlı tutuyor. Bu kaygılarla Brent ve WTI fiyatları son bir haftada en az yüzde 6 yükseldi.
Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan, Hürmüz'e alternatif olarak kullandığı doğu-batı petrol boru hattını kapattı.
Reuters'a göre Yanbu Limanı'ndaki yüklemeler de durdurulurken, Asya rafinerilerine Umman açıklarında gemiden gemiye transfer seçeneği sunuldu.
Husilerin Yemen'in batısında kontrolünü artırması, bir diğer kritik geçiş noktası olan Babülmendep üzerindeki etkisini güçlendirdi. Libya'daki üç petrol sahasında üretimin durdurulduğuna ilişkin haberler de küresel arz üzerindeki baskıya eklendi.
Enerji kaynaklı enflasyon kaygısı sürüyor
Petroldeki yükselişin enflasyonu kalıcı hale getirebileceği endişesi, faiz beklentilerine de yansıyor.
ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi kısa süreliğine yaklaşık 20 yılın zirvesini görürken, piyasalar Fed'in çarşamba günü faiz artırmasına yüzde 92 olasılık veriyor.