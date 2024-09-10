Phone 16'yı tanıtan Apple fiyatları güncelledi! iPhone 15'te fiyatlar düştü, diğer ürünlerde arttı Apple dün Apple Park’ta gerçekleştirdiği organizasyonla merakla beklenen iPhone 16’ları tanıttı. Apple organizasyonuna saatler kala teknoloji devinin sitesinden fiyatlara erişmek mümkün olmadı. Lansman sonrası Apple bazı iPhone modellerine zam, bazı iPhone modellerinde ise indirim yaptı. Fiyat değişikliğinden nasibini alan Apple ürünleri arasında MacBook, iPad, Apple Watch ve AirPods ile HomePods da nasibini aldı. İşte model model iPhone fiyatları ve Apple ürünlerinin son güncel fiyatları…

Apple dün teknoloji severlerin merakla beklediği lansmanı gerçekeştirdi ve iPhone 16 serisini kamuoyuna duyurdu. Cupertino merkezli teknoloji devinin tanıttığı ürünler arasında Watch Series 10 ve AirPods 4 de yer aldı. Ayrıca AirPods Max ve Watch Ultra 2 yeni renk seçenekleriyle Apple severlerin beğenisine sunuldu. 1 | 12

Bu gelişmenin ardından iPhone 14 ve iPhone 15 modellerinde yüzde 2,5 oranında indirim oldu. iPhone SE modeline ise yaklaşık 3 bin TL zam geldi. 2 | 12

Apple en son 4 Mart 2024 tarihinde zam yapmıştı. Diğer Apple ürünleri de zamdan nasibini aldı. 3 | 12