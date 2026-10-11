Pirinç inşaatta ezber bozuyor: Lüks konutların yeni yapı malzemesi oldu

Geleceğin evleri tarımsal atıklardan mı yapılacak?

Pirinç kabuğundan üretilen yapı malzemelerinin özellikle pirinç üretiminin yoğun olduğu bölgelerde önemli bir potansiyeli bulunuyor. Park City'deki ilk uygulamanın ardından tasarımcı David Fine, aynı panelleri beş projede daha kullandı.

Fine'a göre başlangıçtaki kurulum maliyeti bazı ahşap seçeneklerinden yüksek olsa da daha düşük bakım ihtiyacı uzun vadede avantaj sağlayabilir. Pirinç kabuklarının yaygın bir yapı malzemesine dönüşüp dönüşmeyeceği ise üretim maliyetlerine, güvenlik standartlarına ve inşaat sektörünün bu yeni malzemeyi benimsemesine bağlı olacak.