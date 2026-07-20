Piyasa ters köşe oldu: Gümüş neden güvenli liman olamadı?
Gümüş, geçen haftaki yüzde 6'yı aşan kaybın ardından 56,80 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. Brent petrolün 90 doların üzerine çıkması, enflasyon ve Fed'in yeniden faiz artırabileceği endişelerini güçlendirirken değerli metal üzerindeki baskıyı artırdı. Buna karşılık fiziki talebin güçlü kalması, Hindistan'daki arz sıkışıklığı ve 2026'da üst üste altıncı kez açık verilmesi beklentisi uzun vadeli görünümü destekliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş, geçen hafta yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetmesinin ardından yeni haftaya 56,80 dolar civarında başladı. Gün içinde 55,40 dolara kadar gerileyen XAG/USD, daha sonra kayıplarının bir bölümünü telafi etti.
Fiziki talebin güçlü kalması ve uzun vadeli arz açığı beklentisinin sürmesi temel görünümü desteklerken, son düşüşün daha çok ABD para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden fiyatlanmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Petrol baskısı
ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın sınırlı kalması, Brent petrolü pazartesi günü 90 doların üzerine taşıdı.
Artan enerji maliyetleri enflasyon endişelerini güçlendirirken, tahvil getirileri ve dolardaki yükseliş faiz getirisi olmayan gümüşü baskıladı. Piyasalarda Fed'in eylüle kadar faiz artırma ihtimali yaklaşık yüzde 60 olarak fiyatlanıyor.
Güvenli liman etkisi zayıf
Orta Doğu'daki gerilime rağmen gümüş beklenen güvenli liman talebini görmedi.
Piyasalar çatışmayı finansal krizden çok enflasyon yaratabilecek bir enerji şoku olarak değerlendiriyor. Gümüşün sanayide yoğun kullanılması da ekonomik yavaşlama riskine karşı kırılganlığını artırıyor.
Enflasyondan sınırlı destek
ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 3,5'e gerilemesi ve üretici fiyatlarının aylık yüzde 0,3 düşmesi de gümüşe kısa süreli destek verdi. Ancak petrol fiyatlarının yüksek kalması halinde enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.
Arz açığı uzun vadeli görünümü destekliyor
Silver Institute verilerine göre küresel gümüş piyasasının 2026'da üst üste altıncı kez arz açığı vermesi bekleniyor. Talebin, maden üretimi ile geri dönüşümden sağlanan toplam arzı aşacağı öngörülüyor.
Gümüş üretiminin önemli bölümünün bakır, çinko ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak yapılması, fiyatlar yükselse bile arzın kısa sürede artırılmasını zorlaştırıyor.
Arka arkaya yaşanan açıkların yer üstü stoklarını azaltması, fiyatlar açısından uzun vadeli destek unsuru olmayı sürdürüyor.
Sanayi talebinde ikame riski
Yatırım amaçlı talep görece güçlü kalırken, sanayi kullanımı tarafında zayıflama sinyalleri görülüyor. Güneş paneli üreticileri, daha ince iletken katmanlar ve bakır bazlı alternatifler kullanarak gümüş tüketimini azaltmaya çalışıyor.
Üstün elektrik iletkenliği nedeniyle gümüşün tamamen ikame edilmesi kısa vadede zor görülse de bu çalışmaların orta vadeli talep üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.
Hindistan'da ise ithalat vergilerinin artırılması ve ithalatın sınırlandırılması fiziki piyasayı sıkılaştırdı. Yerel primlerin son altı ayın en yüksek seviyesine çıkması, fiziki gümüş talebine destek sağladı.