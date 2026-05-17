Piyasada tansiyon yükseldi! Petrolde yeni ralli kapıda mı?
ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve küresel petrol stoklarındaki hızlı düşüş, enerji piyasalarında yükseliş endişelerini artırdı. Brent petrol geçen haftayı 109,50 dolarla son ayların en yüksek seviyesinde kapatırken, ay içindeki dip seviyeye göre yüzde 13'ün üzerinde prim yaptı. Analistler, artan jeopolitik riskler ve sürüş sezonu öncesi azalan stokların petrol fiyatlarında yeni yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini belirtiyor. Teknik analizlerde ise Brent petrolde 115 dolar seviyesinin gündeme geldiği ifade ediliyor.
Küresel petrol piyasalarında yükseliş eğilimi devam ederken, Brent petrol fiyatı geçen haftayı 109,50 dolar seviyesinde tamamladı.
Böylece Brent petrol, 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, ay içinde gördüğü dip seviyeye göre yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.
Piyasalarda ABD ile İran arasında devam eden gerilimin fiyatlar üzerindeki etkisi yakından izleniyor.
Brent ve WTI yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı 109,50 dolara çıkarken, Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) fiyatı da 107 dolar seviyesine yükseldi.
Analistler, yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sonrası İran'a yönelik açıklamalarının etkili olduğunu belirtiyor.
Trump'ın, İran'ın ABD'nin mesajlarına karşılık vermemesinden rahatsız olduğu ve geçen hafta yaptığı değerlendirmede mevcut ateşkes sürecinin "yoğun bakımda" olduğunu söylediği aktarıldı.
Açıklamalar, piyasalarda çatışmaların yeniden başlayabileceği endişelerini artırdı.
İran'a yönelik sert çağrılar
ABD'de Trump'a yakın bazı isimlerin İran'a yönelik daha sert askeri adımlar çağrısında bulunduğu belirtiliyor.
Ben Shapiro'nun İran'daki Harg Adası'nın hedef alınmasını savunduğu, Mark Levin'in ise nükleer silah kullanımını gündeme getirdiği ifade edildi.
Senatör Lindsey Graham ve bazı yeni muhafazakar çevrelerin de İran'a yönelik operasyon çağrıları yaptığı kaydedildi.
"Trump savaş istemiyor" değerlendirmesi
Buna karşın piyasalarda Trump yönetiminin doğrudan yeni bir savaşa girmek istemediği yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor.
ABD Başkanı'nın son aylarda kamuoyu desteğinde gerileme yaşadığı ve yeni bir çatışmanın siyasi baskıyı artırabileceği belirtiliyor.
Öte yandan İran'ın da ateşkes sürecinde askeri kapasitesini yeniden toparlamaya çalıştığı iddia ediliyor.
New York Times'ın geçen hafta yayımladığı haberde, İran'ın ateşkes dönemini silah sistemlerini yeniden organize etmek için kullandığı öne sürülmüştü.
Petrol fiyatlarında yeni riskler
Uzmanlar, olası bir savaşın İran'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi bölge ülkelerine yönelik saldırı riskini artırabileceğini değerlendiriyor. İran'ın bazı potansiyel hedefleri belirlediğine ilişkin iddialar da gündemde yer alıyor.
Aynı dönemde ABD'de yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı da dikkat çekiyor. Ülkede tüketici enflasyonu yüzde 3,8'e, üretici enflasyonu ise yüzde 6 seviyesine yükseldi.
Analistler, olası bir çatışmanın enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısını daha da artırabileceğini ifade ediyor.
Petrol stokları düşüyor
Piyasaların takip ettiği bir diğer başlık ise küresel petrol stoklarındaki gerileme oldu.
Analistler, birçok ülkenin arz sıkıntılarını önlemek amacıyla depolardaki rezervleri kullanmasının stok seviyelerini hızla aşağı çektiğini belirtiyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), petrol stoklarındaki düşüş hızının tarihi seviyelere ulaştığı uyarısında bulundu.
Geçen hafta yayımlanan verilere göre ABD petrol stokları 4,3 milyon varilden fazla azalarak 452 milyon varile geriledi. IEA ise küresel petrol stoklarının günlük yaklaşık 4 milyon varil azaldığını tahmin ediyor.
Uzmanlar, bu gelişmelerin talebin arttığı ABD sürüş sezonu öncesinde yaşanmasının piyasadaki arz endişelerini güçlendirdiğine dikkat çekiyor.
Teknik görünüm yukarı yönlü sinyal veriyor
Teknik analizlerde Brent petrol fiyatının son dönemde güçlü görünümünü koruduğu belirtiliyor. Fiyatın 50 günlük ve 100 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ettiği ifade edildi.
Analistler, grafikte oluşan "ters omuz-baş-omuz" formasyonunun genellikle yükseliş sinyali verdiğini belirtiyor. Buna göre Brent petrolde ilk önemli hedefin 115 dolar seviyesi olduğu, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların yılın zirvesi olan 119,50 dolara kadar yükselebileceği değerlendiriliyor.