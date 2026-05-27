Piyasalar diplomasiye odaklandı: Petrolde yön aşağı döndü!
Petrol piyasalarında yön yeniden diplomasiye döndü. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırı haberleri gündemi sarsarken, taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesi petrol fiyatlarında sert geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Brent petrol 95 doların altına inerken, piyasaların odağı yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik su yolunda sevkiyatın halen savaş öncesi seviyelerin çok altında kalması ise enerji piyasalarındaki kırılganlığı koruyor.
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların sürmesine yönelik beklentilerin etkisiyle çarşamba düşüş gösterdi.
Taraflar arasında hafta içinde yaşanan karşılıklı saldırı haberlerine rağmen müzakerelerin devam etmesi, piyasalarda gerilimin daha fazla tırmanmayabileceği yönündeki beklentileri destekledi.
Önceki işlem gününde ABD'nin İran'ın güneyindeki bazı hedeflere yönelik saldırılarının ardından sert yükselen petrol fiyatları, yeni işlem gününde geri çekildi.
Saldırılar sonrası Tahran yönetiminden gelen tepki ve misilleme mesajları enerji piyasalarında tansiyonu artırmıştı.
TSİ 08.19 itibarıyla temmuz vadeli Brent petrol kontratları yüzde 1,7 düşüşle varil başına 94,99 dolardan işlem görürken, Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) vadeli kontratları ise yüzde 2 kayıpla 91,87 dolara geriledi.
ABD ile İran arasındaki dolaylı temaslar sürüyor
Al Jazeera'nın aktardığına göre, hafta başında taraflar arasında karşılıklı saldırılar yaşanmasına rağmen ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmeler devam etti.
Haberde, kırılgan ateşkes sürecinin sürdüğü ancak son çatışmalar nedeniyle kapsamlı bir barış anlaşmasının kısa vadede halen uzak ihtimal olarak görüldüğü belirtildi.
ABD'li yetkililer de salı günü yaptıkları açıklamalarda, savaşı sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın birkaç gün içinde mümkün olabileceği mesajını verdi.
İran'dan ABD unsurlarına ateş açıldığı iddiası
İran medyasında yer alan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın güneyindeki füze rampaları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen botlara saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran'ın bir Amerikan insansız hava aracı ile savaş uçağına ateş açtığı öne sürüldü.
Tahran yönetimi saldırıları kınayarak, ateşkesin ihlal edilmesi halinde misillemede bulunulacağı uyarısını yaptı.
ABD ordusu ise operasyonların "savunma amaçlı" olduğunu savunurken, İran ile ateşkesin sürdüğünü belirtti.
Hürmüz Boğazı piyasaların odağında
Hafta başında ortaya çıkan haberlerde, ABD ile İran'ın savaşı sona erdirecek bir çerçeve anlaşmasına yakın olduğu ifade edilmişti. Söz konusu anlaşmanın ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını kapsayabileceği belirtilmişti.
Anlaşma kapsamında İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yeni müzakerelerin de gündeme gelebileceği aktarılırken, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stoklarını devretmeye yönelik ABD taleplerine mesafeli yaklaşmayı sürdürdüğü kaydedildi.
Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, savaş sürecinin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. İran'ın, ABD ve İsrail ile yaşanan gerilim sonrası boğazı fiilen kapatması, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birini etkileyerek piyasalarda ciddi baskı yaratmıştı.
Öte yandan bu hafta bazı gemilerin boğazdan geçiş yapabildiğine yönelik haberlerin, yeniden açılma ihtimaline ilişkin iyimserliği artırdığı belirtildi.
Ancak Hürmüz üzerinden gerçekleşen petrol sevkiyatının halen savaş öncesi seviyelerin oldukça altında kaldığı ifade edildi.