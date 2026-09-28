Piyasalar haftaya sert başladı: Altın ve borsada satış hızlandı
Küresel piyasalarda yeni hafta sert satışlarla başladı. Borsa İstanbul'da kayıplar hızlanırken, güvenli liman olarak görülen altının da aynı anda sert düşmesi dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin tırmandığı bir dönemde gelen bu hareketin arkasında ise piyasaların yönünü değiştiren kritik bir zincir bulunuyor.
Küresel piyasalarda yeni hafta sert satışlarla başlarken artan enflasyon ve faiz endişeleri altını baskı altına aldı. Borsa İstanbul da küresel satış dalgasına yurt içindeki fon gelişmelerinin eklenmesiyle haftaya düşüşle girdi.
BIST 100 endeksi açılışta yüzde 1,62 değer kaybederek 12.689,87 puana gerilerken kayıplar yüzde 3'e yaklaştı. Endeks cuma gününü yüzde 0,09 yükselişle 12.899,35 puandan tamamlamıştı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 gerilerken, sektörler arasında sadece spor endeksi pozitif kaldı. En sert kayıp ise yüzde 8,41 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü.
Altında kayıp yüzde 3'ü aştı
Borsadaki düşüşe altın piyasasındaki sert satış da eşlik etti. Ons altın yüzde 3'ü aşan kayıpla 4 bin 148 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 6 bin 543 TL'yi gördü. Altın böylece teknik açıdan yakından takip edilen 4 bin 240 dolar seviyesinin de altına inmiş oldu.
Jeopolitik gerilim arttı, altın neden düştü?
Piyasalardaki hareketin dikkat çekici tarafı ise jeopolitik risklerin yükseldiği bir günde güvenli liman olarak görülen altının sert şekilde değer kaybetmesi oldu.
Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yeniden yükselmesiyle Brent petrol 107 dolara yaklaşırken WTI ise 94 doların üzerine çıktı. Petroldeki yükseliş, enflasyonun yeniden güçlenebileceği endişesini ve Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği, hatta yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisini güçlendiriyor.
Tahvil getirileri ve doların yükselmesi ise faiz getirisi sağlamayan altını baskı altında bırakıyor. Böylece normal şartlarda altını destekleyebilecek jeopolitik risk, bu kez enerji fiyatları ve faiz beklentileri üzerinden ters yönde etki yaratıyor.
Borsa İstanbul'da destek ve direnç seviyeleri
Borsa İstanbul'da küresel risklere yurt içindeki fonlara ilişkin gelişmeler de eşlik ediyor. SPK, tasfiye edilen fonlarda TEFAS üzerinden verilip gerçekleştirilemeyen bazı alım-satım talimatlarının da tasfiye kapsamında karşılanacağını açıkladı. Kurul daha önce 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermiş, bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunduğunu bildirmişti.
Borsa İstanbul'da analistler 12.500 ve 12.400 puanı destek, 12.800 ve 12.900 puanı direnç seviyeleri olarak takip ediyor.
Piyasaların gözü ABD'den gelecek verilerde
Satışların ardından yatırımcıların odağı yeniden ABD ekonomisine çevrildi. Bu hafta açıklanacak istihdam göstergeleri ile Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonu, faiz beklentilerinin yönü açısından kritik olacak.
Altın ve hisse piyasalarında aynı anda görülen sert satışın ardından haftanın geri kalanında petrol fiyatlarının seyri, ABD tahvil getirileri ve Fed'e ilişkin beklentiler fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olacak.