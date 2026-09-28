Piyasalar haftaya sert başladı: Altın ve borsada satış hızlandı

Borsa İstanbul'da destek ve direnç seviyeleri

Borsa İstanbul'da küresel risklere yurt içindeki fonlara ilişkin gelişmeler de eşlik ediyor. SPK, tasfiye edilen fonlarda TEFAS üzerinden verilip gerçekleştirilemeyen bazı alım-satım talimatlarının da tasfiye kapsamında karşılanacağını açıkladı. Kurul daha önce 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermiş, bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunduğunu bildirmişti.

Borsa İstanbul'da analistler 12.500 ve 12.400 puanı destek, 12.800 ve 12.900 puanı direnç seviyeleri olarak takip ediyor.