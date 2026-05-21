Piyasalarda iyimserlik yarattı: Trump’ın İran mesajı sonrası gözler 80 bin dolara çevrildi
Bitcoin fiyatı 78 bin dolar seviyesinde dengelenirken, Donald Trump’ın ABD-İran görüşmelerine ilişkin açıklamaları piyasalarda iyimserlik yarattı. ETF çıkışlarının yavaşlaması ve SpaceX’in dev Bitcoin rezervinin ortaya çıkması, kripto piyasasında yükseliş beklentilerini yeniden güçlendirdi.
Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, son günlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından yeniden toparlanma sinyali verdi. Bitcoin fiyatı 78 bin dolar seviyesine yakın hareket ederken yatırımcılar kritik direnç bölgesine odaklandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelerin son aşamaya geldiğini açıklaması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Açıklamanın ardından enerji piyasalarındaki endişeler geçici olarak azaldı.
Piyasalar özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen petrol taşımacılığına odaklanmış durumda. Mart ayından bu yana devam eden gerilim nedeniyle küresel enerji arzına ilişkin korkular büyümüştü.
WTI ham petrol fiyatları 99 doların üzerinde kalmaya devam etse de Trump’ın açıklamaları sonrası önceki zirvelerinden geri çekildi. Uzmanlara göre enerji fiyatlarındaki yükseliş, kripto piyasaları üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.
Analistler, yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artırabileceğini ve FED’in faiz indirimlerini geciktirebileceğini belirtiyor. Bu durum Bitcoin ve diğer riskli varlıklarda oynaklığı artırıyor.
ABD spot Bitcoin ETF’lerinden yaşanan para çıkışlarında önemli yavaşlama görüldü. Hafta başında yüz milyonlarca dolarlık çıkış yaşanırken, son veriler satış baskısının azalmaya başladığını ortaya koydu.
ETF tarafındaki baskının hafiflemesi, kurumsal yatırımcıların piyasaya yeniden ilgi göstermeye başladığı şeklinde yorumlandı. Uzmanlara göre bu gelişme Bitcoin için kısa vadede olumlu sinyal olarak görülüyor.
Elon Musk bağlantılı SpaceX’in SEC’e yaptığı bildirimde 18 bin 712 Bitcoin tuttuğu ortaya çıktı. Bu rakamın daha önce tahmin edilenden çok daha yüksek olması piyasada büyük yankı uyandırdı.
Açıklanan verilere göre SpaceX’in Bitcoin rezervi artık Tesla’nın elindeki Bitcoin miktarını geçmiş durumda. Bu gelişme, Musk şirketlerinin kripto paralara uzun vadeli bağlılığını sürdürdüğü yorumlarına neden oldu.
SpaceX’in Haziran ayında Nasdaq’ta halka arz hazırlığında olduğu belirtiliyor. Şirketin değerlemesinin 1,75 trilyon ile 2 trilyon dolar arasında olabileceği konuşuluyor.
Bitcoin grafiklerinde dikkat çeken “double bottom” yani çift dip formasyonu oluşmaya başladı. Analistler bu yapının genellikle güçlü yükseliş sinyali verdiğini belirtiyor.
Teknik analizlerde Bitcoin için en önemli eşik 80 bin dolar seviyesi olarak gösteriliyor. Son haftalarda fiyatın bu bölgeyi aşmakta zorlandığı ifade ediliyor.
Piyasada kullanılan teknik göstergelerin yukarı yönlü hareketi desteklediği belirtiliyor. Özellikle Aroon göstergelerindeki değişim, satış baskısının zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor.
Uzmanlara göre Bitcoin’in 80 bin dolar direncini aşması halinde yeni hedef 92 bin ile 95 bin dolar bandı olabilir. Yükselişin devam etmesi durumunda piyasalarda yeniden 100 bin dolar beklentileri konuşulmaya başlanabilir.
CoinGlass verilerine göre 78 bin ile 81 bin dolar arasında yoğun short pozisyon birikimi bulunuyor. Bitcoin’in bu bölgeyi kırması halinde zorunlu pozisyon kapatmalarının yükselişi hızlandırabileceği belirtiliyor.
Analistler, 76 bin 500 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde satış baskısının yeniden sertleşebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle ABD-İran görüşmelerinde yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin piyasaları yeniden sarsabileceği ifade ediliyor.
Piyasalarda yatırımcıların ana gündemi Bitcoin’in 80 bin dolar direncini kalıcı şekilde aşıp aşamayacağı oldu. Uzmanlara göre bu seviyenin kırılması, yeni yükseliş rallisinin başlangıcı olabilir.