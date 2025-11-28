Politika faizi düşebilir ama mevduat hâlâ yüksek: İşte güncel oranlar
Türk Lirası tasarruflarını güçlendirmeye yönelik adımlar sürerken, piyasaların gözü 11 Aralık'taki PPK toplantısına çevrildi. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puana kadar indirebileceğini ve politika faizinin yüzde 37,5'e gerileyebileceğini öngörüyor. Ancak bankaların uyguladığı mevduat faizleri politika faizinin oldukça üzerinde seyrediyor. TL/YP rasyosunda yüzde 60 zorunluluğu, altına yöneliş ve artan mevduat maliyetleri yüksek faizleri desteklemeye devam ediyor.
Türk Lirası tasarruflarını artırmaya yönelik adımlar sürerken, gözler 11 Aralık 2025'te yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Ekonomistlerin beklentisine göre Merkez Bankası toplantıdan 200 baz puana kadar indirim kararı çıkarabilir ve politika faizi yüzde 37,5 seviyesine inebilir.
Ancak bankaların uyguladığı mevduat faizleri, mevcut yüzde 39,5 politika faizinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bunun temel nedeni ise sıkı makro ihtiyati tedbirler kapsamında bankaların TL/YP oranını yüzde 60 seviyesinin üzerinde tutma zorunluluğu.
'Yüzde 60 oranı' ne anlama geliyor?
Regülasyonlar gereği bankaların bilançolarında Türk Lirası varlıkların yabancı para varlıklara oranının yüzde 60'ı aşması gerekiyor. Bu nedenle bankalar TL mevduatı artırmak için yüksek faiz teklif etmeyi sürdürüyor.
Altına yöneliş faizleri yukarıda tutuyor
Risk iştahının yükselmesiyle birlikte yatırımcıların altın ve gümüş gibi değerli metallere yöneldiği belirtiliyor. Mevduata girişlerin azalması da bankaların yüksek faiz vermesini tetikliyor.
Kredi faizleri neden düşmüyor?
Bankacılık kaynakları, kredi faizlerinin yüksek kalmasının temel nedeninin mevduat maliyetleri olduğunu aktarıyor. Mevduata verilen yüksek faiz, doğal olarak kredi tarafına da yansıyor.
Mevduat faizlerinde güncel oranlar
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre TL mevduatta ağırlıklı ortalama faizler şöyle:
• 1 aya kadar vadede: Yüzde 46,56
• 3 aya kadar vadede: Yüzde 47,91
• 6 aya kadar vadede: Yüzde 45
• 1 yıla kadar vadede: Yüzde 41,44
• 1 yıl üzeri vadede: Yüzde 29,84
• Toplam TL mevduat ortalaması: Yüzde 46,96
1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi
Bir mudi, parasını 32 gün vadeli ve yıllık Yüzde 46,56 faiz oranıyla değerlendirdiğinde 32 bin 10 TL net getiri elde ediyor.