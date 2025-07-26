Rakamlar güncellendi: Emekliler dikkat! Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? (26 Temmuz 2025)
Emekliler bankaların sunduğu promosyon tutarlarını yakından takip ederken, bankalar da kampanyalarında güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bankaların emekli maaş müşterilerine sunduğu nakit promosyon fırsatları 28 bin 500 TL'ye varıyor. Ayrıca, bazı bankalar kampanya kapsamında EFT ve havale ücreti de almıyor. Peki, 26 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların emekli maaş müşterilerine sundukları promosyon tutarlarında son durum ne? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli promosyon kampanyalarında son durum...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, bankaların sunduğu emekli maaş promosyonlarını merak ediyor.
Bankalar da nakit promosyon kampanyalarında güncellemeler yapmaya devam ediyor.
Bazı bankaların sunduğu toplam nakit promosyon tutarı 28 bin 500 TL'ye varırken; bazı kampanyalar daha düşük miktarlarda seyrediyor.
Peki, 26 Temmuz 2025 itibarıyla hangi banka emekli maaş müşterilerine en yüksek promosyonu sunuyor? Promosyonların yanında ek olarak müşterilere hangi avantajlar veriliyor?
İşte bankaların emekli promosyon fırsatlarında güncel tablo...
ZİRAAT BANKASI
(12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi)
Banka, emekli maaş müşterilerine 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca müşterilerin, 5 bin TL Bankkart Lira kazanma fırsatı var.
HALKBANK
(Promosyon ödemesi 12 bin TL'yi buluyor)
Halkbank, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
EFT ve havale de ücretsiz.
AKBANK
(17 bin 500 TL'ye varan toplam promosyon)
Akbank, SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL'ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL nakit ödül veriyor.
KUVEYT TÜRK
(18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi)
Banka, emekli maaş müşterilerine 18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi veriyor.)
QNB
( 20 bin 400 TL'ye varan ödül)
Bankanın, emekli maş müşterilerine sunduğu promosyon 20 bin 400 TL'yi buluyor.
EFT ve havale ücretsiz.
TEB
(21 bin TL'ye varan promosyon imkanı)
TEB, emekli maaşını taşıyan ve 36 ay taahhüt sözü veren müşterilere toplam 21 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Promosyon tutarı 21 bin TL'ye buluyor)
Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, 6 bin TL’ye varan ek promosyon desteği de var.
GARANTİ BBVA
(25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül)
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı veriyor.
Öte yandan, Bonus Kart veya Paracard'la 2 binTL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamacına 2 bin TL, yeni sigorta poliçelerine de 2 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus fırsatı sunuyor.
ING
(Toplam 25 bin TL'ye varan nakit promosyon)
ING, emekli maaşını taşıyan müşterilere toplam 25 bin TL'ye varan nakit promosyon desteği sağlıyor.
ALBARAKA TÜRK
(25 bin TL'ye varan promosyon)
Banka, emekli maaş müşterilerine özel promosyonu 25 bin TL'yi buluyor.
Ayrıca, EFT ve havale ücretsiz.
YAPI KREDİ
(Tüm emeklilere 27 bin TL’ye varan nakit promosyon)
Yapı Kredi, tüm emekli müşterilere 27 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.
DENİZBANK
(27 bin TL'ye varan promosyon desteği)
Banka, emekli maaşını Denizbank'tan alan müşterilerine 27 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
EFT ve havale de ücretsiz.
TÜRKİYE FİNANS
(28 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon)
Banka, emekli maaş müşterilerine 26 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanında Bonus ile birlikte 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül fırsatı veriyor.