SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, bankaların sunduğu emekli maaş promosyonlarını merak ediyor. Bankalar da nakit promosyon kampanyalarında güncellemeler yapmaya devam ediyor. 1 | 16

Bazı bankaların sunduğu toplam nakit promosyon tutarı 28 bin 500 TL'ye varırken; bazı kampanyalar daha düşük miktarlarda seyrediyor. 2 | 16

Peki, 26 Temmuz 2025 itibarıyla hangi banka emekli maaş müşterilerine en yüksek promosyonu sunuyor? Promosyonların yanında ek olarak müşterilere hangi avantajlar veriliyor? İşte bankaların emekli promosyon fırsatlarında güncel tablo... 3 | 16

ZİRAAT BANKASI (12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi) Banka, emekli maaş müşterilerine 12 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca müşterilerin, 5 bin TL Bankkart Lira kazanma fırsatı var. 4 | 16

HALKBANK (Promosyon ödemesi 12 bin TL'yi buluyor) Halkbank, 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. EFT ve havale de ücretsiz. 5 | 16

AKBANK (17 bin 500 TL'ye varan toplam promosyon) Akbank, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SGK emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL'ye varan promosyona ek 2 bin 500 TL nakit ödül veriyor. 6 | 16

KUVEYT TÜRK (18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi) Banka, emekli maaş müşterilerine 18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi veriyor.) 7 | 16

QNB ( 20 bin 400 TL'ye varan ödül) Bankanın, emekli maş müşterilerine sunduğu promosyon 20 bin 400 TL'yi buluyor. EFT ve havale ücretsiz. 8 | 16

TEB (21 bin TL'ye varan promosyon imkanı) TEB, emekli maaşını taşıyan ve 36 ay taahhüt sözü veren müşterilere toplam 21 bin TL'ye varan promosyon veriyor. 9 | 16

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Promosyon tutarı 21 bin TL'ye buluyor) Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, 6 bin TL’ye varan ek promosyon desteği de var. 10 | 16

GARANTİ BBVA (25 bin TL'ye varan promosyon ve ödül) Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan müşterilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı veriyor. Öte yandan, Bonus Kart veya Paracard'la 2 binTL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamacına 2 bin TL, yeni sigorta poliçelerine de 2 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye varan bonus fırsatı sunuyor. 11 | 16

ING (Toplam 25 bin TL'ye varan nakit promosyon) ING, emekli maaşını taşıyan müşterilere toplam 25 bin TL'ye varan nakit promosyon desteği sağlıyor. 12 | 16

ALBARAKA TÜRK (25 bin TL'ye varan promosyon) Banka, emekli maaş müşterilerine özel promosyonu 25 bin TL'yi buluyor. Ayrıca, EFT ve havale ücretsiz. 13 | 16

YAPI KREDİ (Tüm emeklilere 27 bin TL’ye varan nakit promosyon) Yapı Kredi, tüm emekli müşterilere 27 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. 14 | 16

DENİZBANK (27 bin TL'ye varan promosyon desteği) Banka, emekli maaşını Denizbank'tan alan müşterilerine 27 bin TL'ye varan promosyon veriyor. EFT ve havale de ücretsiz. 15 | 16