Rakamlar güncellendi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar | 17 EYLÜL 2025
Eylül 2025 itibarıyla emekliler için banka promosyon kampanyaları güncellendi. Temmuz zamlarının ardından kamu ve özel bankalar yeni rakamlarını açıkladı. SGK kapsamındaki tüm emekliler için maaş taşıma şartıyla verilen promosyonlar 15 bin TL’den başlarken, ek koşullar ve bonuslarla birlikte 30 bin TL’ye yaklaşan ödemeler sunuluyor. Peki, 17 Eylül 2025 itibarıyla bankaların emekli maaş müşterilerine sundukları promosyon tutarlarında son durum ne? Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli promosyon kampanyalarında son durum...
Eylül 2025 itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyon kampanyaları devam ediyor. Temmuz ayında maaşlara yapılan zamların ardından, kamu ve özel bankalar promosyon tutarlarını yeniden belirledi.
Emekli promosyonları, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm emekliler için maaş taşıma şartıyla geçerli oluyor. Bankaların sunduğu fırsatlar 15 bin TL’den başlayıp ek ödemelerle 27 bin TL’ye, bazı kampanyalarda ise 30 bin TL’ye yaklaşan seviyelere ulaşıyor.
Peki, 17 Eylül 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
İşte güncel promosyon tablosu ve detaylar…
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.
Üstelik 9.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap gibi birçok ayrıcalık İş Bankası'nda mevcut.
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerli.
TEB
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
ING
Banka emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
AKBANK
Akbank SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor. Banka, 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
GARANTİ
Banka, emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül sunuyor. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
ZİRAAT
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
Ayrıca 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılırken, müşterilerin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecek.
Emekli aylıklarını Ziraat aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
HALKBANK
Halkbank'ta maaşı 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlar 8.000 TL, maaşı 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL, maaşı 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon alabilecek.
VAKIFBANK
1 aylık emekli maaşı tutarı:
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.
YAPI KREDİ
Aylık emekli maaşı tutarı:
0 - 9.999 TL arasında olanlara toplam 12.250 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasında olanlara toplam 18.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlara toplam 22.500 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara toplam 27.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Bu tutarlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık aktifliği gibi ek koşullar da dahil ediliyor.
QNB FİNANSBANK
Aylık emekli maaşı tutarı:
0 - 9.999 TL arasında olanlara toplam 11.650 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arasında olanlara toplam 15.400 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arasında olanlara toplam 17.900 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara toplam 20.400 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Bu tutarlara otomatik ödeme talimatı ve kredi kartı harcamalarıyla sağlanan ek promosyonlar da dahil ediliyor.
DENİZBANK
Aylık emekli maaşı tutarı:
0 – 9.999 TL arasında olanlara toplam 17.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında olanlara toplam 21.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında olanlara toplam 24.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara toplam 27.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Bu tutarlara MobilDeniz, KMH, kredi kartı, fatura ve kredi kartı harcaması gibi ek avantajlar da dahil ediliyor.
ŞEKERBANK
Aylık emekli maaşı tutarı:
0 – 9.999 TL arasında olanlara toplam 10.000 TL,
10.000 TL – 14.999 TL arasında olanlara toplam 15.000 TL,
15.000 TL – 19.999 TL arasında olanlara toplam 18.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlara toplam 20.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
Bu tutarlara otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, sigorta ve kredi ürünleriyle sağlanan ek avantajlar da dahil ediliyor.