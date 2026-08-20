Raylarda ultra lüks dönem başlıyor: Geceliği 5 bin dolar!
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2028’de hizmete girmesi planlanan ultra lüks tren, özel süitleri, seçkin restoranları ve ülkeyi baştan başa geçen rotasıyla “raylar üzerinde otel” deneyimi sunacak. Henüz resmi bilet fiyatı açıklanmasa da benzer projeler dikkate alındığında gecelik ücretin kişi başı 5 bin dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Birleşik Arap Emirlikleri, lüks turizmde çıtayı bu kez raylarda yükseltmeye hazırlanıyor. İtalyan konaklama şirketi Arsenale Group ile Etihad Rail işbirliğinde geliştirilen 15 vagonlu ultra lüks trenin, planların yolunda gitmesi halinde 2028 yılında seferlere başlaması öngörülüyor.Özel süitlerden seçkin yemeklere kadar birçok hizmetin sunulacağı trenin, klasik bir yolcu treninden çok “raylar üzerinde seyreden bir kruvaziyer” konseptinde çalışması planlanıyor.
Özel süitlerden seçkin yemeklere kadar birçok hizmetin sunulacağı trenin, klasik bir yolcu treninden çok “raylar üzerinde seyreden bir kruvaziyer” konseptinde çalışması planlanıyor.
BAE’deki trenin kesin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Ancak projeyi geliştiren Arsenale Group'un CEO'su Paolo Barletta, şirketin Suudi Arabistan’daki benzer ultra lüks Dream of the Desert treninde fiyatların kişi başı gecelik 3 bin ila 5 bin dolar arasında olmasının beklendiğini açıkladı.
Fiyata konaklamanın yanı sıra yemekler ve tren içindeki etkinliklerin de dahil olması bekleniyor. Suudi Arabistan projesindeki fiyatlandırmanın, BAE’deki yeni tren için de önemli bir gösterge olabileceği belirtiliyor.
Toplam 15 vagondan oluşacak tren İtalya’da geliştiriliyor. Arsenale Group, Suudi Arabistan’daki Dream of the Desert'ın yanı sıra İtalya’daki La Dolce Vita Orient Express projesinin de arkasındaki şirket.
Yeni trenin yolcularına bir veya birkaç gece süren seyahatler sunması ve güzergâh üzerindeki farklı destinasyonlarda durması planlanıyor. Böylece yolculuk, yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmanın ötesinde başlı başına bir turizm deneyimine dönüşecek.
Planlanan güzergâh da dikkat çekiyor. Tren, Füceyre’nin dağları ve kıyılarından başlayarak Dubai ve Abu Dabi üzerinden Liwa Çölü’ne kadar uzanabilecek.
Yolculuğun Hacer Dağları ve Füceyre sahillerinden başlayıp Dubai ve Abu Dabi'den geçerek Liwa çevresindeki kum tepeleri ve vahalara ulaşması öngörülüyor. Daha önce açıklanan planlarda hattın Umman sınırına doğru genişletilmesi ve gelecekte daha büyük bir Körfez demiryolu ağına bağlanması ihtimali de gündeme gelmişti.
Şirketin Suudi Arabistan’daki Dream of the Desert projesinde özel süitler, başkanlık tipi konaklama bölümü, iki restoran vagonu ve meclis tarzı bir salon bulunuyor. Arsenale, bu ultra lüks trenleri geleneksel tatil köyleri ve kruvaziyerlere alternatif arayan varlıklı turistlere yönelik “tekerlekli oteller” olarak konumlandırıyor.