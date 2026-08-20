Raylarda ultra lüks dönem başlıyor: Geceliği 5 bin dolar!

Birleşik Arap Emirlikleri, lüks turizmde çıtayı bu kez raylarda yükseltmeye hazırlanıyor. İtalyan konaklama şirketi Arsenale Group ile Etihad Rail işbirliğinde geliştirilen 15 vagonlu ultra lüks trenin, planların yolunda gitmesi halinde 2028 yılında seferlere başlaması öngörülüyor.Özel süitlerden seçkin yemeklere kadar birçok hizmetin sunulacağı trenin, klasik bir yolcu treninden çok “raylar üzerinde seyreden bir kruvaziyer” konseptinde çalışması planlanıyor.