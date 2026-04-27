Rekor ithalat fiyatları yukarı taşıdı: Gümüş piyasasında Çin alarmı
Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi Çin’in mart ayında yaklaşık 836 tonla rekor seviyede gümüş ithal etmesi, küresel piyasalarda yükseliş beklentilerini güçlendiriyor. Artışta güneş enerjisi sektörü kaynaklı talep ile fiziki yatırımcı ilgisi etkili oldu.
Söz konusu rakam, son 10 yılın mart ayı ortalaması olan 306 tonun oldukça üzerinde gerçekleşti.
Uzmanlara göre, Çin’de artan ithalatın arkasında iki temel unsur bulunuyor. Bunlardan ilki, yüksek seyreden altın fiyatları nedeniyle bireysel yatırımcıların küçük gramajlı gümüş külçelerine yönelmesi. İkinci unsur ise, 1 Nisan itibarıyla ihracat vergi teşviklerinin kaldırılması öncesinde güneş paneli üreticilerinin üretimi öne çekmesi oldu.
Analistler, mart ayındaki rekor seviyenin kalıcı bir trend olarak görülmemesi gerektiği görüşünde. Pekin yönetiminin güneş enerjisi sektöründeki aşırı kapasiteyi azaltma yönündeki adımları, ilerleyen dönemde sanayi kaynaklı gümüş talebini sınırlayabilir.
Gümüşün hem sanayi metali hem de değer saklama aracı olarak çift yönlü karakter taşıması, fiyat tahminlerini zorlaştırıyor. Uzmanlar, yıl boyunca fiyatlamada ABD doları, faiz görünümü, sanayi aktivitesi ve enerji kaynaklı jeopolitik risklerin belirleyici olacağını vurguluyor.