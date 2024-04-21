Restoran, kafe boykotu işe yaradı mı? İşte kent kent fahiş fiyat boykotundan yansımalar... Restoran, kafe ve lokantalara fahiş fiyat boykotu bugün ikinci gününde. Dün (20 Nisan) başlayan ve bugün (21 Nisan) devam eden ‘fahiş fiyat’ boykotunun yansımaları ise hareketin başarıya ulaştığını gösterir nitelikte… İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kentlerin pek çoğunda dün restoran ve kafelerin eski halinden eser yoktu.

Hürriyet muhabiri Fulya Soybaş, restoran, kafe ve lokanta boykotunun yansımalarını İstanbul’da gözlemledi. Şişli-Mecidiyeköy’de zincir kahvelerin nispeten boş olduğunu anlatan Soybaş, Ortaklar Caddesi girişindeki bir mekana uğruyor ve barista ile konuşuyor. 1 | 10

Barista Ali Uyanık da hafta sonları normalde dükkanlarında oturacak yer bulmanın zor olduğunu belirterek, “Ama bugün sakin. Bence havanın soğuk olmasından… Boykottan değil. Bizim insanımızın boykot yapabileceğine inanmıyorum” diyor. 2 | 10

Soybaş’ın ikinci durağı ise İstanbul’un kalburüstü semti Gayrettepe. Zorlu AVM’ye uğrayan Soybaş, “Yağmurlu havanın etkisi ne kadardı bilemem ancak açık alandaki zincir kafe/ restoranların dış ve iç mekanları normale göre çok daha sakin. İç mekandaki birkaç zincir kahvecide ise bilindik manzaralar var. Hatta birinde uzun bir de sıra var” diyor. 3 | 10