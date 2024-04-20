Restoran ve kafe boykotu başladı: Fahiş fiyat nedeniyle destek çığ gibi
Türkiye enflasyonla mücadelede yürüttüğü politikaları sürdürüyor. Ancak restoran ve kafelerdeki fahiş artışlar enflasyonun çok ötesine geçmiş durumda. On binlerce vatandaş bugün ve yarın restoran, lokanta ve kafeleri boykot edecek. Ünlü isimler de boykota destek verirken, Ticaret Bakanlığı pek çok ilde denetimlere hız verdi.
Restoran ve kafelerde fiyatların çok yüksek olması nedeniyle on binlerce vatandaş 20-21 Nisan’da boykot kararı aldı. Hafta sonu için planlanan boykot hareketi, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de desteğiyle çığ gibi büyümüş durumda.
Ünlü televizyon programcısı Armağan Çağlayan, “Katılımın nasıl olacağı bende merak konusu?" mesajı yayınladı.
Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer "Bu cumartesi ve pazar kafe ve restoranlara gitmiyoruz!" diyerek boykota destek verdi.
Sosyal medyada boykot çağrısı yapan ekonomist İris Cibre ise bazı işletmelerin tüketiciyi aptal yerine koyduğunu ifade etti.