Restoran ve kafe boykotu başladı: Fahiş fiyat nedeniyle destek çığ gibi

Restoran ve kafelerde fiyatların çok yüksek olması nedeniyle on binlerce vatandaş 20-21 Nisan’da boykot kararı aldı. Hafta sonu için planlanan boykot hareketi, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de desteğiyle çığ gibi büyümüş durumda.

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