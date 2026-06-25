Restoran zincirlerinde yeni dönem: Müşteri kazanmak için uygun fiyatlı menülere geçtiler

Yüksek fiyatlar müşteri kaybettiriyor

Öte yandan Outback, Olive Garden, Panera ve Applebee's gibi restoran zincirleri ise yüksek fiyatlar ve kalite algısındaki düşüş nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor. Artan fiyatlar karşısında birçok tüketici daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelirken, restoran ziyaretlerini de azaltıyor.