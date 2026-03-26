Risk mi, güvenli liman mı? Bitcoin ve altın karşı karşıya
Küresel piyasalarda taşlar yerinden oynarken, altın ve Bitcoin arasındaki bağ zayıflıyor. Jeopolitik riskler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,30'u aşması, altını tarihi zirvelerinden geri çekerken; Bitcoin 120 bin dolar testinin ardından 75 bin dolar bandına kadar gerileyerek yön arayışına girdi. Güçlü dolar endeksi her iki varlık üzerinde baskı kursa da uzmanlara göre Bitcoin'de 100 bin dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkarken, altının yeniden güç kazanması için makro baskıların hafiflemesi gerekiyor.
Bitcoin ile altın, son dönemdeki güçlü yükselişin ardından farklı yönlere hareket etmeye başladı.
Bitcoin, son düzeltmenin ardından toparlanma arayışına girerken, altın ise tarihi zirvelerinden geri çekildi.
Her iki varlık benzer makroekonomik gelişmelerden etkilenmesine rağmen, piyasalardaki konumlanmaları farklılık gösteriyor.
Altın daha çok güvenli liman olarak değerlendirilirken, Bitcoin’in riskli varlık sınıfına daha yakın hareket ettiği görülüyor.
ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından iki varlık arasındaki ayrışma daha belirgin hale geldi.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes ihtimaline yönelik açıklamaları, altın fiyatlarında yeniden toparlanmayı beraberinde getirdi.
Faiz, dolar ve jeopolitik riskler belirleyici
Küresel piyasalarda faiz oranları ve enflasyon görünümü etkisini sürdürürken, yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekiyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,30 seviyesinin üzerine çıkması ve yükseliş eğilimini koruması, kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Öte yandan güçlü doların hem altın hem de Bitcoin üzerinde aşağı yönlü etki yarattığı görülüyor.
Jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman talebini desteklemesine rağmen, piyasadaki likidite koşullarının sınırlı kalması dengeli bir görünüm ortaya koyuyor.
Bu çerçevede altın makro risklere daha duyarlı hareket ederken, Bitcoin’in likidite koşullarına daha hassas tepki verdiği değerlendiriliyor.
Bitcoin’de kritik seviyeler izleniyor
Teknik açıdan değerlendirildiğinde, Bitcoin fiyatının Aralık 2022’den bu yana genişleyen bir yükselen formasyon içinde hareket ettiği ve bu durumun artan oynaklığa işaret ettiği belirtiliyor.
120 bin dolar seviyesinin üzerinin test edilmesinin ardından gelen geri çekilme, yüksek seviyelerde satış baskısının arttığını gösterdi.
Bu sürecin ardından oluşan teknik görünüm, fiyatın 75 bin dolar seviyesine kadar gerilemesine yol açtı.
Bitcoin’in bu seviyenin altına sarkarak 50-60 bin dolar aralığındaki uzun vadeli destek bölgesine yaklaştığı ifade ediliyor.
Söz konusu destek seviyesinin korunması halinde yeniden 100 bin dolara doğru bir toparlanma ihtimali gündeme gelebilir.
Ancak yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 100 bin dolar seviyesinin aşılması gerektiği vurgulanıyor.
Piyasada denge arayışı sürüyor
Genel tabloya bakıldığında altının güvenli liman özelliğini koruduğu, Bitcoin'in ise düzeltme sonrası yeniden yön arayışında olduğu görülüyor.
Uzmanlar, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilmesi için faizler ve dolar tarafında daha istikrarlı bir görünüm gerektiğine işaret ediyor.
Bitcoin açısından ise 100 bin dolar seviyesinin yeniden aşılması, yukarı yönlü ivmenin devamı açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.
Jeopolitik gelişmelerin altını desteklediği, buna karşılık likidite ve risk iştahındaki artışın Bitcoin’i öne çıkarabileceği ifade ediliyor.
Mevcut koşullarda ise piyasalarda dalgalı seyrin devam etmesi bekleniyor.