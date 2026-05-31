Rockefeller stratejistinden altın için rekor tahmin: 4 yıl içinde piyasaları altüst edecek
Rockefeller Global Investment Management'ın piyasa stratejisti Doug Moglia, son dönemdeki sert dalgalanm altının yükseliş trendinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek rekor tahmin açıkladı. Altında yeni boğa piyasasının 2022'de başladığını ve bu döngünün 10 yıl süreceğini ifade eden Rockefeller stratejistine göre hem gümüş fiyatları hem de altın fiyatları yeni rekorlara hazırlanıyor.
Rockefeller Global Investment Management'ın piyasa stratejisti Doug Moglia'ya göre, altın yeni emtia döngüsünün merkezinde yer alırken, hem altın hem de gümüş son dalgalanmalara rağmen yükseliş ivmesini koruyor.
Moglia'nın yayımladığı son rapora göre, değerli metallerin portföylerdeki varlığı artarken elektrifikasyon ve yapay zeka yatırımları, enerji güvenliği endişeleri ve madencilik sektöründeki yetersiz yatırımlar değerli metallerdeki ivmeyi destekliyor.
Rapora göre altın fiyatları 2025 başından bu yana yüzde 92, gümüş fiyatları ise yüzde 152 değer kazandı. Moglia, bu yükselişte merkez bankalarının altın alımlarının yanı sıra zayıflayan ABD dolarının ve yatırımcı ilgisinin etkili olduğunu ifade etti.
'Yeni boğa piyasası 2022'de başladı'
Altının mevcut yükseliş döngüsünün son 50 yılda yaşana diğer iki büyük boğa piyasası ila karıştırılmaması uyarısında bulunan Moglia, altının 2022 yılında üçüncü uzun vadeli boğa piyasasına girdiğini belirtti. Rockefeller stratejistine göre yeni döngünün katalizörü ise Rusya'nın döviz rezervlerine uygulanan yaptırım oldu.
Mevcut boğa piyasasının henüz erken aşamada olduğunu savunan Moglia, geçmişteki büyük yükseliş dönemlerinin yaklaşık on yıl sürdüğünü hatırlattı. Buna karşılık dördüncü yılına giren mevcut döngüde altın fiyatları yüzde 200 yükseliş kaydetti.
ETF'ler devreye girdi, oynaklık arttı
Moglia, 2025'te ETF ve diğer finansal araçlar yoluyla yapılan alımların da altın fiyatlarını desteklendiğini ifade ederek, merkez bankalarının alımlarının 2025'te 863 tona gerilerken, küresel altın ETF'lerindeki varlıkların yaklaşık yüzde 20 artarak 3 bin tonun üzerine çıktığını açıkladı.
Ancak Moglia 2026'nın başında yaşanan sert düzeltmeye işaret ederek, yatırımcı talebinin artmasının fiyatları desteklerken aynı zamanda piyasadaki oynaklığı da yükselttiğine dikkat çekti.
Raporda, altının yükselişini destekleyen diğer faktörler arasında Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler, artan mali riskler ve jeopolitik gerilimler gösterildi. Moglia, özellikle İran kaynaklı son gelişmelerin yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdığını ifade etti.
Altın 4 yıl içinde 10 bin doları görecek
Moglia, altının on yıl içinde mevcut piyasa seviyelerinin çok üzerine çıkabileceğini belirterek, "Altının 2027 yılına kadar ons başına 5 bin 500 doların üzerinde işlem göreceğini ve 2030'dan önce ons başına 8 bin dolara ulaşacağını, hatta 10 bin dolara kadar çıkma potansiyeli taşıdığını düşünüyoruz" dedi.
Gümüşte yükseliş sürüyor ancak avantaj azaldı
Moglia, gümüşün de değerli metallerdeki yükselişten güçlü şekilde faydalandığını ancak geçen yılki kadar cazip bir fırsat sunmadığını ifade etti.
Gümüşün talebinin yarısından fazlası sanayi kaynaklı olsa da yatırımcıların metali büyük ölçüde "yüksek getirili altın" olarak gördüğünü belirten Moglia, güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojilerinin gümüş talebini desteklediğini söyledi. Bununla birlikte altın-gümüş oranının yeniden tarihi ortalamalarına dönmesi nedeniyle gümüşün altına kıyasla ek yükseliş potansiyelinin sınırlı hale geldiğini kaydetti.
Moglia, gümüşün fiziki piyasasının da daraldığını ve gelişmekte olan teknolojilerin etkisiyle arzda çok yıllık yapısal bir açık oluştuğunu belirtti. "Gümüş piyasası, 2021'den beri yeşil enerji talebi ve yapay zeka uygulamaları nedeniyle yapısal bir açıkta bulunuyor" diyen Moglia, bu açığın tek başına fiyatları yükseltmeye yetmediğini ifade etti.
Madencilik hisseleri öne çıkabilir
Moglia ayrıca kârlılıklarını ciddi şekilde artıran altın ve gümüş madenciliği şirketlerinin önümüzdeki dönemde yatırımcılara daha yüksek getiri sunabileceklerini belirttii.
Fiziki altının aksine madencilik şirketlerinin yatırımcılara nakit akışı, temettü ve hisse geri alımı gibi avantajlar sunduğunu söyleyen Moglia, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceği beklentisiyle sektördeki geri çekilmelerin de alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Rockefeller stratejisti, altın, petrol, endüstriyel metaller ve madencilik hisselerinin yer aldığı çeşitlendirilmiş bir portföye işaret ederken, altının uzun vadeli portföylerin temel unsurlarından biri olmayı sürdüreceğini kaydetti.