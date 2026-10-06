Rotayı değiştiren Rus altını rekor kırdı! Külçelerin yeni adresi belli oldu
Batı yaptırımları küresel altın ticaretinin rotasını değiştiriyor. Savaş öncesinde Londra'ya yönelen Rus altını artık Hong Kong üzerinden Çin'e akıyor. Hong Kong'un Rusya'dan altın ithalatı 34 katına çıkarak daha yıl bitmeden tarihi rekor kırdı.
Batı'nın yaptırımları Rus altınının küresel ticaretteki rotasını değiştirdi. Savaş öncesinde önemli ölçüde Londra'ya gönderilen Rus külçeleri, artık Hong Kong üzerinden Çin ve diğer Asya pazarlarına yöneliyor.
BullionVault'un analizine göre, Hong Kong 2026'nın ilk 7 ayında Rusya menşeli 112,7 ton altın ithal ederek 2025'te kaydedilen 92,1 tonluk rekoru daha yıl bitmeden aştı.
Rus altınında 34 katlık artış
Hong Kong'un Rusya'dan altın ithalatı 2021'de 3,3 ton seviyesindeyken bu rakam 2026'nın ilk 7 ayında 34 katına çıktı. Rus külçelerinin Hong Kong'un parasal olmayan altın ithalatındaki payı da aynı dönemde yüzde 0,6'dan yüzde 15'e yükseldi.
Londra kapandı, rota Asya'ya döndü
Londra Külçe Piyasası Birliği, Mart 2022'de altı Rus altın ve gümüş rafinerisini "İyi Teslimat" listesinden çıkarmış, ardından ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkeler Rus altınına kısıtlama getirmişti.
Savaş öncesinde ise Londra, Rus altınının en önemli pazarlarından biriydi. BullionVault verilerine göre 2019-2021 döneminde Rusya'nın İngiltere'ye yaptığı altın ihracatı, ülkenin maden üretiminin üçte ikisine denk geliyordu.
Hong Kong Çin'in altın kapısı oldu
Savaş sonrası dengeler altüst olurken Rus külçelerinin önemli bölümü artık yaptırım uygulamayan Çin ana karasına gidiyor. Hong Kong ise güçlü depolama, takas ve ticaret altyapısının yanı sıra dünyanın en büyük altın tüketim pazarlarından Çin'e doğrudan erişim sağlamasıyla öne çıkıyor.
Çin de altın alımlarını hızlandırdı
Rus altınının Asya'ya yönelmesi, Çin'deki güçlü altın talebiyle aynı döneme denk geldi. Çin'de hem tüketicilerin fiziki altına ilgisi hem de Çin Merkez Bankasının rezerv alımları sürüyor. S&P Global verilerine göre ülkenin resmi altın rezervleri 2026'nın ilk yarısında 40 tondan fazla arttı.
Rusya'dan gelen rekor külçe akışı ve Çin'deki güçlü talep de küresel altın ticaretinde Asya'nın ağırlığının arttığına işaret ediyor.