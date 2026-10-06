Rotayı değiştiren Rus altını rekor kırdı! Külçelerin yeni adresi belli oldu

Londra kapandı, rota Asya'ya döndü

Londra Külçe Piyasası Birliği, Mart 2022'de altı Rus altın ve gümüş rafinerisini "İyi Teslimat" listesinden çıkarmış, ardından ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkeler Rus altınına kısıtlama getirmişti.

Savaş öncesinde ise Londra, Rus altınının en önemli pazarlarından biriydi. BullionVault verilerine göre 2019-2021 döneminde Rusya'nın İngiltere'ye yaptığı altın ihracatı, ülkenin maden üretiminin üçte ikisine denk geliyordu.