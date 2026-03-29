Rüzgar tersine döndü, yükseliş yarım kaldı: Bitcoin'de sert düşüş
Mart ayına 76 bin dolar seviyesini test ederek güçlü başlayan Bitcoin, küresel makroekonomik belirsizliklerin gölgesinde sert düştü. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş ve spot ETF'lerden gelen 296 milyon dolarlık kurumsal çıkış, piyasadaki risk iştahını artırdı. Brent petrolün 100 doları aşmasıyla tetiklenen enflasyon endişeleri ve Orta Doğu eksenli jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz politikasını zora sokarken kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı. Analistler, likidite koşulları ve enerji arzı risklerinin kısa vadede belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.
Kripto para piyasalarında mart ayına güçlü başlayan Bitcoin, 76 bin dolar seviyesine kadar yükselmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi.
Jeopolitik gelişmelerin yarattığı ilk iyimserliğin yerini makroekonomik belirsizliklere bırakmasıyla birlikte fiyatlarda dalgalı seyir öne çıktı. Bitcoin, son işlemlerde 66 bin dolar civarında dengelenirken, piyasada da kırılganlık sinyalleri dikkat çekti.
Tahvil getirileri baskı oluşturuyor
ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş, piyasalarda belirleyici unsurlardan biri haline geldi. Getirilerin yukarı yönlü hareketini sürdürmesi, riskli varlıklardan çıkışları hızlandırabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yatırımcıların daha güvenli ve sabit getirili araçlara yönelmesine neden olurken, kripto varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.
Geçmiş dönemde de benzer bir tablo gözlenmiş ve tahvil getirilerindeki artışla birlikte Bitcoin'de sert değer kayıpları yaşanmıştı. Mevcut görünümde getirilerin yükselmeye devam etmesi halinde fiyatların daha düşük seviyelere çekilebileceği ifade ediliyor.
ETF akışlarında yön değişti
ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinde yaşanan çıkışlar, kurumsal yatırımcıların risk iştahında azalmaya işaret etti. Son haftalarda kaydedilen yaklaşık 296 milyon dolarlık çıkış, önceki dönemdeki güçlü girişlerin bir kısmının geri verildiğini ortaya koydu.
Özellikle Şubat ayı sonundaki yüksek tutarlı çıkışlar, piyasa duyarlılığının kısa sürede değişebildiğini gösterdi. Mart ayında işlem günlerinin azalmasıyla birlikte satış eğiliminin devam etmesi, ayın negatif kapanabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
Petrol fiyatları ve enflasyon endişesi
Enerji piyasalarındaki gelişmeler de kripto varlıklar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarında görülen sert yükseliş, enflasyon beklentilerini yukarı çekerken küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden oluyor.
Brent petrolün kısa sürede 100 doların üzerine çıkması, arz kesintileri ve jeopolitik risklerle ilişkilendirilirken, bu durum merkez bankalarının para politikası alanını daraltıyor. Yüksek enerji maliyetlerinin devam etmesi, faiz indirimlerinin ötelenmesine yol açarak riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.
Jeopolitik gelişmeler belirleyici
ABD, İran ve Körfez bölgesine ilişkin gelişmelerin yarattığı belirsizlik, piyasalarda temkinli bir görünümün sürmesine neden oluyor. Analistler, özellikle enerji arzına ilişkin risklerin ve küresel likidite koşullarının Bitcoin fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.
Bazı değerlendirmelerde Bitcoin'in kriz dönemlerinde alternatif bir araç olabileceği belirtilse de mevcut fiyat hareketleri, varlığın hâlâ genel makro koşullara duyarlı olduğunu ortaya koyuyor.