Sadece 1 tarla 10 gün sürüyor, kilosu 30 TL'den satılıyor

Hasadın önemli bölümünü kadın mevsimlik tarım işçileri gerçekleştiriyor. 64 yaşındaki Neslihan Kabadayı, tarladaki çalışma düzenini şöyle anlattı: “Soğanı önce temiz bir şekilde söküyoruz, ardından temizliyoruz. Boylarına göre ayırıp torbalıyoruz ve torbaların ağzını bağlıyoruz. Bir saat de molamız var. Günümüz bu şekilde geçiyor.”