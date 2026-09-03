Sadece 1 tarla 10 gün sürüyor, kilosu 30 TL'den satılıyor
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip, coğrafi işaretli Kılıçlar soğanının hasadı başladı. Üretici Şenol Meşe, bu yıl dönüm başına 4-5 ton verim beklediğini, 20 dönümlük araziden yaklaşık 70-80 ton ürün kaldırmayı hedeflediğini söyledi. Kılıçlar soğanının kilogramı yaklaşık 30 liradan satılıyor.
Kırıkkale’nin Kılıçlar köyünde eylül ayıyla birlikte soğan tarlalarında yoğun mesai başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen kadın mevsimlik tarım işçileri, topraktan çıkarılan soğanları temizliyor, boylarına göre ayırıyor ve torbalıyor. Gün boyu süren çalışma, kadınların aile bütçelerine katkı sağladıkları önemli bir gelir kapısı oluyor.
Köyün önemli üretim geleneklerinden biri olan Kılıçlar soğanının geçmişi yaklaşık bir asra dayanıyor. Ürün, yörede nesiller boyunca korunan ata tohumundan yetiştiriliyor.
Kendine özgü aroması ve yüksek pirüvik asit miktarıyla diğer soğan çeşitlerinden ayrılan Kılıçlar soğanı için Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2014 yılında başvuru yapıldı. Ürün, Ekim 2017’de coğrafi işaretle tescillendi.
Üretim süreci şubat ve mart aylarında başlıyor. Nisan ve mayıs aylarında yabancı ot temizliği gerçekleştiriliyor. Yaz sonunda olgunlaşan soğanlar, eylül ayından itibaren topraktan çıkarılıyor. Üreticiler bu yıl Kılıçlar soğanının kilogramını yaklaşık 30 liradan satıyor.
Hasadın önemli bölümünü kadın mevsimlik tarım işçileri gerçekleştiriyor. 64 yaşındaki Neslihan Kabadayı, tarladaki çalışma düzenini şöyle anlattı: “Soğanı önce temiz bir şekilde söküyoruz, ardından temizliyoruz. Boylarına göre ayırıp torbalıyoruz ve torbaların ağzını bağlıyoruz. Bir saat de molamız var. Günümüz bu şekilde geçiyor.”
54 yaşındaki Nevriye İri ise yaklaşık 10-15 yıldır tarım işçiliği yaptığını belirterek, işin sürekli olmadığını ve mevsimlik olarak çalıştıklarını söyledi. 55 yaşındaki Bahiye Karabier, soğanın mart ayında dikilmeye başlandığını, nisan ve mayıs aylarında otlarının temizlendiğini, eylül başında ise söküm ve kesim çalışmalarına geçildiğini anlattı.
Yaklaşık 10 gündür çalıştıklarını söyleyen Karabier, işlerin 10 gün daha sürmesini beklediklerini ifade etti. Böylece hasat sürecinin yaklaşık 20 gün sürmesi öngörülüyor.
50 yaşındaki Zeliha Sıtkı da günlük kazançlarıyla geçimlerine katkıda bulunduklarını belirterek, “Günlükçüyüz. Buraya gelip çalışıyor, ekmeğimizi kazanıyoruz. Aynı zamanda orman işçisiyiz. Ormanda da çalışıyoruz, tarlalarda da mevsimlik olarak çalışıyoruz. İş oldukça çalışmaya geliyoruz” dedi.
Soğan üreticisi Şenol Meşe, Kılıçlar köyünün toprak yapısının ürüne kendine özgü özellikler kazandırdığını söyledi.
Bu yıl dönüm başına yaklaşık 4-5 ton verim bekleyen Meşe, 20 dönüm soğan ektiğini ve toplam 70-80 ton ürün kaldırmayı öngördüğünü belirtti. Meşe, “Allah izin verirse, inşallah güzel bir mahsul alacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)