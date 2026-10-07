Sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor: Palamuda yoğun ilgi
Elazığ'da havaların soğumasıyla balık tezgâhlarına ilgi arttı. Sezonun gözdesi palamut, kentte kiloyla satılırken fiyatı 250 lira oldu. Balıkçı Ramazan Erdoğan, geçen yıl 700-800 lira bandında olan palamudun bu sezon bolluk nedeniyle ucuzladığını söyledi.
Elazığ’da havaların soğumasıyla balık tezgâhlarına ilgi artarken, yağlanıp lezzetlendiği döneme giren palamut en çok tercih edilen çeşitler arasında öne çıktı. Bu sezon bol avlanan palamutun kilosu 250 liradan satılıyor.
Sezonun açılmasıyla seçeneklerin çoğaldığı tezgâhlarda alabalık, istavrit ve somon da alıcı buluyor. Türkiye’de yalnızca Elazığ’da kiloyla satıldığı belirtilen palamuda yönelik talepte ise bolluğun fiyatlara yansıması etkili oluyor.
Bolluk fiyatı aşağı çekti
Balıkçı Ramazan Erdoğan, palamudun satış şekli ve büyüklüğüne ilişkin şu bilgileri verdi:
"Elazığ'da palamut kiloyla satılıyor. Grama vurduğun zaman tane hesabıyla aynı fiyata geliyor. Şu anda balık büyüdü 1 kilo civarında geliyor. Tanesi 150-200 lira arasında değişiyor."
Erdoğan, "Palamut her sene olan bir balık değil, bir sene olur bir sene olmaz. Geçen sene fiyatı 700-800 lira bandındaydı. Bu sene bol olmasından kaynaklı tezgahtaki satış fiyatımız, 250 lira" dedi.
Palamudu istavrit ve somon izliyor
Müşterilerin tercihlerine de değinen Erdoğan, palamudun besleyiciliğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Çocuklar için çok iyi. Bağışıklık ve omega3 için çok besleyici ve doyurucu bir balık çeşididir. Vatandaşların şu anda en çok ilgi gösterdiği balık palamut, sonrasında ise istavrit ve somon balığıdır."
Erdoğan, "Havalar soğuyunca bizim coğrafyada balık yeniyor. Başka bölgelerde yaz-kış fark etmiyor, sağlık için haftada en az iki defa balık tüketiyor. Burada da yenilmesi lazım ama coğrafya kaderdir" dedi.