Sadece Elazığ'da kiloyla satılıyor: Palamuda yoğun ilgi

Palamudu istavrit ve somon izliyor

Müşterilerin tercihlerine de değinen Erdoğan, palamudun besleyiciliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Çocuklar için çok iyi. Bağışıklık ve omega3 için çok besleyici ve doyurucu bir balık çeşididir. Vatandaşların şu anda en çok ilgi gösterdiği balık palamut, sonrasında ise istavrit ve somon balığıdır."