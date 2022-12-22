Safran Malatya'da kayısıya rakip olacak

Safranda 15 Ekim'de filizlenme kasım ayında da çiçeklenmenin başladığını, hasadın 8 derecenin altındaki hava sıcaklığında yapıldığını anlatan Akçin, "İki dekarlık alanda ancak bir kilo safran elde edilebiliyor çünkü 180 çiçekten ancak bir gram safran elde ediliyor, pahalı olmasının temel sebebi de bu. 450 metrekare alanda ekime başladım. Bu yıl 1350 metrekare alanda ekim yapıyorum. Safran yetiştiriciliği kayısıya oranla daha az işçilik ve maliyet gerektiriyor." dedi.

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