Safran Malatya'da kayısıya rakip olacak
Kayısıya alternatif olarak safran eken çiftçi, verim alınca üretim alanını genişletti.
Malatya'da kayısıya alternatif olarak safran ekimi yapan çiftçi, üretimde başarılı olunca ekim alanını artırdı.
Battalgazi ilçesine bağlı Yarımcahan Mahallesi'nde babadan kalma arazide kayısı ve buğday üretimi yapan Muzaffer Akçin (47), gelir getirici yeni ürünlerin araştırmasını yaparken safranla karşılaştı.
Akçin, 30 kilogram safran soğanıyla 450 metrekare alanda başladığı üretimini 315 kilogram soğanla 1,5 dönümlük arazide sürdürüyor.
Safranda 15 Ekim'de filizlenme kasım ayında da çiçeklenmenin başladığını, hasadın 8 derecenin altındaki hava sıcaklığında yapıldığını anlatan Akçin, "İki dekarlık alanda ancak bir kilo safran elde edilebiliyor çünkü 180 çiçekten ancak bir gram safran elde ediliyor, pahalı olmasının temel sebebi de bu. 450 metrekare alanda ekime başladım. Bu yıl 1350 metrekare alanda ekim yapıyorum. Safran yetiştiriciliği kayısıya oranla daha az işçilik ve maliyet gerektiriyor." dedi.