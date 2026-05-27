Sahillerde bayram yoğunluğu

Plajları, koyları, eğlence mekanları ve gastronomi destinasyonlarıyla öne çıkan Akdeniz ve Ege, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yurt dışından gelenlerin yanı sıra Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen turistler, sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Plajı'nda serinlemeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 28, nemin yüzde 53 ve deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

Sahile gelenlerden bazıları yüzüp güneşlenirken bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi seçti.

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Sisam Adası'nda geçirmek isteyenler Kuşadası Limanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Adaya gitmek için farklı illerden gelenler Kuşadası'ndan feribotlarla Sisam'a geçiyor.

Geçiş için limana gelenler hudut kapısında yoğunluk oluşturdu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, gazetecilere, Kuşadası'ndan 9 günlük tatil sürecinde yaklaşık 25 bin turistin Sisam'a giriş yapmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesi, bayram tatilini hareketli geçiriyor.

Plajları, koyları, eğlence mekanları ve gastronomi destinasyonlarıyla öne çıkan Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen turistleri ağırlıyor.

Bayramın ilk gününde bazı tatilciler sıcak havada denize girerek serinledi. Bazı tatilciler de ilçenin turistik yerlerini gezdi.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, tatil süresinin uzatılmasının turizm sektörü açısından olumlu olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'yla birlikte sezona girdiklerini ifade eden Belge, "Doluluk oranı 9 günlük ortalamaya göre yüzde 75'i geçti. Bugün, yarın ve öbür gün özellikle dolu ama normal diğer günlerde de yüzde 70'in altına düşmüyoruz. Bu da iyi bir rakam." diye konuştu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Kurban Bayramı'nı deniz dibinde bayramlaşarak kutladı.

