"Samsat çöreği" geçim kaynakları oldu
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde belediye ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan tesiste üretilen geleneksel çörek, kadınlara istihdam sağlıyor ve Türkiye geneline pazarlanıyor.
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde yüzyıllardır yalnızca bayramlarda yapılan ve halk arasında “bayram taplaması” olarak bilinen Samsat çöreği, artık yılın 12 ayı üretiliyor. Geleneksel lezzeti ekonomiye kazandırmak amacıyla üç ay önce belediye tarafından, İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle üretim tesisi kuruldu.
“Samsat Çöreği Geçim Kaynağı Tesisi” adıyla faaliyete geçen merkezde şu an 12 kadın çalışıyor. Çörek; un, susam, çörek otu, rezene, tuz, sarı gelin otu ve bitkisel yağ gibi tamamen doğal malzemelerle hazırlanıyor. Üretilen ürünler, Türkiye’nin dört bir yanına siparişle gönderiliyor.
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilçeye özgü bir değerin ekonomik bir ürüne dönüşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Projenin hem kadın emeğini görünür kıldığını hem de geleneksel tatları koruduklarını belirten Fırat, katkı maddesi kullanılmadığının da altını çizdi.
Fırat, beklenenden daha fazla ilgi gördüklerini şu sözlerle dile getirdi: “Tesisimizde 12 kadın istihdam ediyoruz. Projemiz bölgede ciddi bir ses getirdi.”
Belediye Başkanı Fırat, kısa zamanda kapasiteyi artıracaklarını belirterek, günde 1 ton çörek üretimi planladıklarını söyledi. Ayrıca tuzlu, tatlı ve tereyağlı çeşitlerle ürün yelpazesinin genişletileceğini duyurdu. Bu adımın hem yöre ekonomisine hem de kadınların aile bütçesine büyük katkı sunacağı vurgulandı.
Tesiste çalışan kadınlar da projeden duydukları mutluluğu dile getirdi. Ayşegül Açıkalın, hem yöresel lezzeti sürdürdüklerini hem de gelir elde ettiklerini belirtirken, Zeliha Karakuş meslek sahibi olmanın ailesine güven verdiğini söyledi.