Şarap deviydi rotayı değiştirdi: 775 milyon dolarlık markayı satın alacak
ABD’nin en büyük şarap üreticilerinden biri olan E&J Gallo Winery, satışlardaki sert düşüş sonrası rotasını değiştirerek viski pazarına girdi. Şirket, Amerikan viskisi (bourbon) markası Four Roses bourbon’ı satın alma kararı aldı.
ABD’de alkol tüketiminin gerilemesi, sektör devlerini yeni arayışlara itiyor. Kaliforniya merkezli E&J Gallo Winery, şarap satışlarındaki düşüşün ardından dikkat çeken bir strateji değişikliğine giderek viski segmentine yöneldi.
Şirketin, Japon içecek devi Kirin Holdings’ten, Amerikan viskisi türlerinden biri olan bourbon kategorisinde yer alan Four Roses markasını yaklaşık 775 milyon dolar karşılığında satın alacağı belirtiliyor.
Satış düşüşü ve işten çıkarmalar arttı
Gallo’nun bu hamlesi, son dönemde yaşanan daralmanın ardından geldi. Şirket, kısa süre önce yaklaşık 100 çalışanını işten çıkarırken, Napa Vadisi’ndeki önemli bir üretim tesisini de kapattı.
Premium segmentte yer alan bazı markalarda da küçülmeye gidilirken, geçtiğimiz yıl San Luis Obispo’daki büyük üretim tesisi de faaliyetlerini durdurmuştu.
Şaraptan viskiye stratejik geçiş
Uzun yıllardır ABD şarap pazarının liderlerinden biri olan şirket, artık büyüme fırsatını farklı içki türlerinde arıyor. Amerikan viskisi kategorisinde yer alan Four Roses’ın satın alınması, Gallo’nun portföyünü çeşitlendirme stratejisinin en somut adımı olarak görülüyor.
1888 yılında kurulan Four Roses, dünya genelinde saygın bir bourbon (Amerikan viskisi) markası olarak öne çıkıyor ve sektörün en büyük üreticileri arasında yer alıyor.
Alkol tüketimi düşüyor, alışkanlıklar değişiyor
ABD’de alkol tüketimi son yıllarda belirgin şekilde geriledi. Gallup verilerine göre, 2025’te yetişkinlerin yalnızca yüzde 54’ü alkol tükettiğini belirtirken, bu oran 2023’te yüzde 62 seviyesindeydi.
Sağlık endişeleri ve değişen yaşam tarzları özellikle genç kuşakları alkolden uzaklaştırırken, hard seltzer ve alkolsüz içecekler gibi alternatif ürünler yükselişe geçti.
Sektörde kriz derinleşiyor
Sadece şarap üreticileri değil, genel olarak alkollü içki sektörü de zor bir dönemden geçiyor. Stoli Group’un ABD’deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alması ve bazı markaların kapanması bu tabloyu güçlendiriyor.
Ayrıca sektörün önde gelen üreticilerinin pandemi döneminde artan talebe göre yaptığı üretimlerin ardından yaklaşık 22 milyar dolarlık stok fazlası ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.