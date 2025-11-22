Satılık konutta en yüksek ve en düşük fiyat artışının yaşandığı iller belli oldu!

Satılık konut fiyatlarındaki artış bazi illerde ortalamanın üzerinde kalırken bazılarında ise daha düşük gerçekleşti. Raporda, satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı ve en düşük artışların görüldüğü iller de sıralandı.

İşte yıllık bazda satılık ilan fiyatında en yüksek ve en düşük değişimlerin yaşandığı iller...