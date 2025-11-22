Google Haberler

Satılık konutta en yüksek ve en düşük fiyat artışının yaşandığı iller belli oldu!

Sahibinden.com ve BETAM’ın Ekim 2025 raporuna göre, Türkiye genelinde satılık konut m² fiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 28,5 arttı. Ortalama m² fiyatı 39 bin 974 TL’ye yükselirken, en hızlı artış yüzde 54,2 ile Diyarbakır’da gerçekleşti. Hatay ise yüzde 16,9 ile en düşük artışın görüldüğü il oldu.

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü - Ekim 2025" verilerini açıkladı.

Raporda, ekim ayında satılık ilan satış fiyatlarının geçen yılın aynı ayına kıyasla bütün büyükşehirlerde arttığı kaydedildi.

Ekimde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı ülke genelinde 39 bin 974 TL olduğu belirtilen raporda cari fiyatlardaki yıllık artış oranının yüzde 28,5 olduğu vurgulandı.

Satılık konut fiyatlarındaki artış bazi illerde ortalamanın üzerinde kalırken bazılarında ise daha düşük gerçekleşti. Raporda, satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı ve en düşük artışların görüldüğü iller de sıralandı.

İşte yıllık bazda satılık ilan fiyatında en yüksek ve en düşük değişimlerin yaşandığı iller...

En hızlı artışın görüldüğü iller:

1) Diyarbakır - Yüzde 54,2

2) Samsun - Yüzde 41,8

3) Denizli - Yüzde 39,6

4) Erzurum - Yüzde 37,6

5) Ankara - Yüzde 36,9 

En düşük artışların görüldüğü iller

1) Aydın - Yüzde 25

2) Mersin - Yüzde 24,5

3) Muğla - Yüzde 23,4

4) Malatya - Yüzde 18,8

5) Hatay - Yüzde 16,9

