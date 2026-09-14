Google Haberler

Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor

Değerli metaller haftaya sert satışlarla başladı. Piyasalarda Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi ve yapay zekaya yönelik yeni endişeler fiyatlamaları bozarken altından gümüşe, bakırdan platine kadar birçok metalde ciddi kayıplar yaşandı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor - Resim: 1

Fed'in faiz artıracağı beklentisininin yüzde 88'e yüksemesinin ardından  haftanın ilk işlem gününde altından gümüşe, bakırdan platine pek çok emtiada satış baskısı arttı. 

 

1 6
Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor - Resim: 2

Yükselen tahvil faizleri ve dolara artan talebin yanı sıra yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişeler de metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

2 6
Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor - Resim: 3

Gümüşte kayıp yüzde 3'ü aştı

Ons bazında gümüş yüzde 3,3 düşüşle 62,3 dolara gerilerken, platin yüzde 2,3 kayıpla 1.757 dolar, paladyum yüzde 2,2 düşüşle 1.274 dolar ve altın yüzde 1,5 kayıpla 4 bin 284 dolar seviyesinde işlem gördü.

3 6
Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor - Resim: 4

Altın için kritik eşik açıklandı

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon ile petrol fiyatlarındaki sert yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

4 6
Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor - Resim: 5

Yükselen tahvil faizleri, Fed toplantısı ve petrol fiyatlarının altın açısından zorlu bir haftaya işaret ettiğini belirten Hansen, fiyatlarda yeniden yükseliş görülebilmesi için 4 bin 400 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini ifade etti.

5 6
Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor - Resim: 6

Hansen, bakırın da geçen hafta yaklaştığı rekor seviyelerden geri çekilerek 6,5 dolarlık destek seviyesinin altına indiğine dikkat çekti.

6 6
Kaynak: HABER MERKEZİ