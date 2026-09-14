Satışlar derinleşti! Altın ve gümüşte kayıp katlanıyor
Değerli metaller haftaya sert satışlarla başladı. Piyasalarda Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesi ve yapay zekaya yönelik yeni endişeler fiyatlamaları bozarken altından gümüşe, bakırdan platine kadar birçok metalde ciddi kayıplar yaşandı.
Fed'in faiz artıracağı beklentisininin yüzde 88'e yüksemesinin ardından haftanın ilk işlem gününde altından gümüşe, bakırdan platine pek çok emtiada satış baskısı arttı.
Yükselen tahvil faizleri ve dolara artan talebin yanı sıra yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatabileceğine yönelik endişeler de metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Gümüşte kayıp yüzde 3'ü aştı
Ons bazında gümüş yüzde 3,3 düşüşle 62,3 dolara gerilerken, platin yüzde 2,3 kayıpla 1.757 dolar, paladyum yüzde 2,2 düşüşle 1.274 dolar ve altın yüzde 1,5 kayıpla 4 bin 284 dolar seviyesinde işlem gördü.
Altın için kritik eşik açıklandı
Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyon ile petrol fiyatlarındaki sert yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
Yükselen tahvil faizleri, Fed toplantısı ve petrol fiyatlarının altın açısından zorlu bir haftaya işaret ettiğini belirten Hansen, fiyatlarda yeniden yükseliş görülebilmesi için 4 bin 400 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini ifade etti.
Hansen, bakırın da geçen hafta yaklaştığı rekor seviyelerden geri çekilerek 6,5 dolarlık destek seviyesinin altına indiğine dikkat çekti.