Savaş gazı kıstı Çin ve Hindistan kömüre dönüyor

Piyasadan 36 milyon ton LNG eksildi





Orta Doğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan LNG sevkiyatları ciddi biçimde aksadı. Son hesaplamalara göre küresel piyasaya ulaşması beklenen yaklaşık 36 milyon ton LNG yılbaşından bu yana devre dışı kaldı.

Savaş öncesinde dünya LNG arzının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyordu. Boğazdaki trafiğin aksaması ve bölgedeki üretim tesislerinde yaşanan sorunlar, petrol piyasasına kıyasla alternatif güzergâhı çok daha sınırlı olan LNG'de sıkışmayı büyüttü.

Kuzey Amerika ve Afrika'dan artan üretim kaybın bir bölümünü telafi etse de Orta Doğu'dan eksilen hacmin tamamını karşılamaya yetmedi.