Savaş havacılığın haritasını değiştirdi: İstanbul 6’ncı sıraya geriledi
Orta Doğu’daki savaş küresel havacılıkta dengeleri değiştirirken İstanbul Havalimanı, kapasitesini artırmasına rağmen dünya sıralamasında 4’üncülükten 6’ncılığa geriledi. Dubai ise yüzde 15’lik kayıpla 2’ncilikten 7’nciliğe düştü.
Dünyanın en yoğun havalimanlarında sıralama değişti
Küresel havacılık verileri, Eylül 2026’da dünyanın en yoğun havalimanları arasındaki rekabetin belirgin biçimde değiştiğini gösterdi. ABD ve Çin’deki büyük merkezler kapasitesini hızla artırırken Orta Doğu’daki savaş bölgedeki havacılık trafiğini baskıladı.
OAG’nin tarifeli koltuk kapasitesine göre hazırladığı sıralamada ilk 10’daki birçok havalimanının yeri değişti. İstanbul Havalimanı da yolcu kapasitesini artırmasına rağmen hızlı büyüyen rakiplerinin gerisinde kaldı.
İstanbul 4’üncülükten 6’ncılığa geriledi
İstanbul Havalimanı Eylül 2025’te dünyanın en yoğun 4’üncü havalimanı konumundaydı. Bir yıl sonra 4 milyon 516 bin koltuk kapasitesiyle 6’ncı sıraya geriledi.
Ancak bu düşüş İstanbul’daki kapasitenin azalmasından kaynaklanmadı. İstanbul Havalimanı’nın kapasitesi yıllık yüzde 1 arttı. Sıralamadaki kaybın nedeni Chicago, Şanghay ve Guangzhou gibi havalimanlarının çok daha hızlı büyümesi oldu.
Avrupa liderliği İstanbul’da kaldı
Dünya sıralamasındaki iki basamaklık gerilemeye rağmen İstanbul Havalimanı Avrupa’daki liderliğini korudu. 4 milyon 516 bin koltukla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmayı sürdürdü.
Londra Heathrow 4 milyon 316 bin koltukla ikinci sırada kalırken Paris Charles de Gaulle 3 milyon 789 bin koltukla üçüncü oldu. Böylece İstanbul, küresel sıralamada gerilese de Avrupa’daki en yakın rakibine yaklaşık 200 bin koltuk fark attı.
Dubai 5 sıra birden kaybetti
Sıralamadaki en çarpıcı değişimlerden biri Dubai’de yaşandı. Eylül 2025’te dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olan Dubai International, bu yıl 7’nciliğe kadar geriledi. Dubai’nin koltuk kapasitesi yıllık yüzde 15 düşerek 4 milyon 340 bin seviyesine indi. OAG, bu kayıpta Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı devam eden operasyonel aksaklıklara dikkat çekti. Dubai böylece küresel ilk 10 içinde kapasitesi en sert düşen havalimanı oldu.
Savaş Orta Doğu kapasitesini aşağı çekti
Savaşın etkisi yalnızca Dubai ile sınırlı kalmadı. Orta Doğu’daki toplam tarifeli koltuk kapasitesi Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak yaklaşık 36 milyona geriledi.
Bölgenin uluslararası uçuş kapasitesindeki kayıp ise yüzde 5’e ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri genelindeki kapasite yüzde 9, İran’da yüzde 24,5 ve Kuveyt’te yaklaşık yüzde 25,6 azaldı. Böylece küresel havacılığın yıllardır en hızlı büyüyen bölgelerinden biri olan Orta Doğu’da savaş, büyüme eğrisini tersine çevirdi.
Atlanta zirveyi bırakmadı
Dünyanın en yoğun havalimanı unvanı yine ABD’de kaldı. Atlanta Hartsfield-Jackson, 5 milyon 85 bin tarifeli koltukla Eylül 2026 sıralamasının zirvesinde yer aldı. Atlanta’nın kapasitesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşmesine rağmen rakiplerinin üzerinde kaldı. Havalimanı özellikle ABD iç hatlarındaki dev bağlantı ağı sayesinde küresel liderliğini korudu.
Chicago 5’inci sıradan 2’nciliğe sıçradı
Sıralamanın en güçlü yükselişlerinden biri Chicago O’Hare’den geldi. Havalimanı geçen yıl 5’inci sıradayken bu yıl 4 milyon 894 bin koltukla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı oldu. Chicago’nun kapasitesi bir yılda yüzde 11 arttı. Bu büyüme, İstanbul’un dünya sıralamasında gerilemesinin başlıca nedenlerinden biri oldu.
Şanghay 7’ncilikten ilk 3’e girdi
Çin’in en önemli havacılık merkezlerinden Şanghay Pudong da yüzde 11’lik kapasite artışıyla büyük sıçrama yaptı. Geçen yıl 7’nci sırada bulunan Şanghay, 4 milyon 617 bin koltukla bu yıl dünyanın en yoğun üçüncü havalimanı konumuna yükseldi. Böylece İstanbul’ın önüne geçen ikinci büyük merkez oldu.
Tokyo bir basamak geriledi
Tokyo Haneda 4 milyon 566 bin koltuk kapasitesiyle dünyanın en yoğun dördüncü havalimanı oldu. Japonya’nın en büyük havalimanlarından Haneda’nın kapasitesi yıllık yüzde 1 gerilerken sıralaması da 3’üncülükten 4’üncülüğe düştü. Buna rağmen Tokyo, Asya’nın en büyük havacılık merkezlerinden biri olmaya devam etti.
Guangzhou 5 basamak birden yükseldi
İlk 10’daki en büyük sıralama sıçramasını Çin’in Guangzhou Baiyun Havalimanı gerçekleştirdi. Guangzhou’nun kapasitesi yüzde 10 artarak 4 milyon 541 bin koltuğa çıktı. Geçen yıl 10’uncu sırada yer alan havalimanı, beş basamak yükselerek 5’inci oldu. Bu yükseliş Guangzhou’yu İstanbul’ın hemen önüne taşıdı.
İstanbul 4,52 milyon koltukla 6’ncı
İlk beşin ardından İstanbul Havalimanı 4 milyon 516 bin koltukla 6’ncı sırada yer aldı. İstanbul’ın Guangzhou ile arasındaki fark yalnızca yaklaşık 25 bin koltuk seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda küçük kapasite değişimleri bile iki havalimanının sıralamasını yeniden değiştirebilir.
Dubai 7’nci sırada kaldı
Dubai International 4 milyon 340 bin koltukla küresel sıralamada 7’nci oldu. Ancak toplam kapasitedeki sert kayba rağmen Dubai önemli bir unvanı koruyor. Yalnızca uluslararası koltuk kapasitesi dikkate alındığında Dubai hâlâ dünyanın en yoğun uluslararası havalimanı konumunda bulunuyor. Bu sıralamada Dubai’yi Londra Heathrow takip ederken İstanbul Havalimanı 3 milyon 590 bin uluslararası koltukla 5’inci sırada yer aldı.
Heathrow da iki sıra geriledi
Londra Heathrow’un tarifeli koltuk kapasitesi yüzde 2 düşerek 4 milyon 316 bine indi. Geçen yıl küresel sıralamada 6’ncı olan Heathrow, bu yıl 8’inci sıraya geriledi. Buna rağmen Londra’nın ana havalimanı Avrupa’da İstanbul’ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.
ABD ilk 10’a dört havalimanı soktu
Denver International 4 milyon 213 bin koltukla 9’uncu, Dallas/Fort Worth ise 4 milyon 193 bin koltukla 10’uncu sırada yer aldı.
Böylece ABD; Atlanta, Chicago, Denver ve Dallas ile dünyanın en yoğun ilk 10 havalimanı arasına dört merkez soktu. Çin ise Şanghay ve Guangzhou ile ilk beşte iki havalimanına sahip oldu.
İstanbul’da ikinci güçlü sinyal Sabiha Gökçen’den geldi
İstanbul’ın küresel havacılıktaki ağırlığını yalnızca İstanbul Havalimanı taşımıyor. Sabiha Gökçen, Eylül 2026’da kapasitesini yüzde 9 artırarak 2 milyon 768 bin koltuğa çıkardı. Sabiha Gökçen böylece Avrupa’nın en yoğun 9’uncu havalimanı olurken Avrupa’daki ilk 10 havalimanı arasında en hızlı büyümeyi kaydetti.
Ortaya çıkan tablo İstanbul açısından iki farklı sonuç veriyor: İstanbul Havalimanı küresel sıralamada iki basamak kaybederken Avrupa liderliğini korudu, Sabiha Gökçen ise güçlü büyümesiyle Avrupa sıralamasında yükseldi.