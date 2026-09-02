Savaş havacılığın haritasını değiştirdi: İstanbul 6’ncı sıraya geriledi

Avrupa liderliği İstanbul’da kaldı

Dünya sıralamasındaki iki basamaklık gerilemeye rağmen İstanbul Havalimanı Avrupa’daki liderliğini korudu. 4 milyon 516 bin koltukla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmayı sürdürdü.

Londra Heathrow 4 milyon 316 bin koltukla ikinci sırada kalırken Paris Charles de Gaulle 3 milyon 789 bin koltukla üçüncü oldu. Böylece İstanbul, küresel sıralamada gerilese de Avrupa’daki en yakın rakibine yaklaşık 200 bin koltuk fark attı.