Savaş petrolü yeniden ateşledi: Brent 96 dolara dayandı
ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden sertleşmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin savaş öncesinin altında kalması petrolü yeniden yukarı taşıdı. Brent 96 dolara yaklaşırken enerji ithalatçısı ülkeler için maliyet ve enflasyon riski büyüyor.
ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlarla ekonomik baskıyı birlikte artırması küresel petrol piyasasında yeniden arz endişesi yarattı. Hürmüz Boğazı'ndaki düşük trafik ve ticari gemilere yönelik güvenlik riski, petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik primi hızla yükseltiyor.
Brent 96 dolar sınırına dayandı
Brent petrol cuma sabahı 95,67 dolar civarında işlem görürken ABD tipi ham petrol 91,56 dolara çıktı. Böylece haftalık yükseliş Brent'te yüzde 7,1'e, ABD tipi ham petrolde ise yüzde 9,8'e ulaştı.
Petrol fiyatlarındaki hareket yalnızca yeni saldırılardan kaynaklanmıyor. Piyasa, çatışmanın Hürmüz üzerinden fiziksel petrol sevkiyatını daha fazla kesintiye uğratabileceği ve alternatif güzergâhların oluşan boşluğu tamamen kapatamayacağı riskini fiyatlıyor.
Hürmüz'deki kayıp savaşın boyutunu gösteriyor
Hürmüz Boğazı savaş öncesinde dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biriydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre boğazdan geçen petrol miktarı 2025'in son çeyreğinde günlük 21,6 milyon varil seviyesindeyken 2026'nın ikinci çeyreğinde günlük 4,9 milyon varile kadar geriledi.
Bu düşüş, enerji piyasasının neden bölgedeki her yeni askeri gelişmeye sert tepki verdiğini de ortaya koyuyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin boğazı devre dışı bırakabilen boru hatları bulunmasına rağmen mevcut alternatif kapasite normal Hürmüz akışının yalnızca bir bölümünü karşılayabiliyor.
Washington baskıyı iki cephede artırıyor
ABD yönetimi İran'a yönelik stratejisinde askeri operasyonlarla ekonomik yaptırımları birlikte kullanıyor. Washington'ın ağustos sonunda başlattığı yeni ekonomik kampanya, İran'ın petrol gelirlerini, finansman kanallarını, deniz taşımacılığını ve yaptırımları aşmak için kullandığı uluslararası ağları hedefliyor.
ABD Hazine Bakanlığı yeni yaptırım çerçevesinde İran'ın petrol ve taşımacılık bağlantılarıyla çalışan yabancı kişi ve şirketlerin de yaptırım riskiyle karşılaşabileceğini duyurmuştu. Bu strateji İran'ın petrol ihraç kapasitesini sınırlamayı amaçlarken küresel piyasada arz tarafındaki belirsizliği artırıyor.
Deniz trafiği yeni çatışmanın merkezinde
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı hafta başında İran'daki hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kapasitesi ve iletişim tesislerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Washington, operasyonları ticari gemilere yönelik tehditlerle ilişkilendiriyor.
İran ise Hürmüz'deki deniz trafiği üzerindeki baskısını sürdürüyor ve belirlediği kurallara uymadığını düşündüğü gemilere yönelik kısıtlamaları genişletiyor. Bu durum sigorta, navlun ve güvenlik maliyetlerinin yanı sıra petrol sevkiyatlarının sürekliliği konusunda da yeni soru işaretleri yaratıyor.
Petrol piyasasında risk artık yalnızca fiyat değil
Hürmüz'deki sorun uzadıkça ithalatçı ülkelerin daha uzak kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Orta Doğu'dan yapılamayan sevkiyatların Amerika, Afrika ve diğer üretici bölgelerden karşılanması daha uzun taşıma mesafeleri ve daha yüksek lojistik maliyetleri anlamına geliyor.
Bu değişim yalnızca ham petrol fiyatını değil, tanker maliyetlerini, rafineri tedarik zincirlerini ve nihai enerji fiyatlarını da etkileyebilir. Dolayısıyla Brent'in yükselişinin kalıcı hale gelmesi küresel enflasyonla mücadeleyi yeniden zorlaştırabilecek bir unsur olarak görülüyor.
Türkiye için enerji faturası riski büyüyor
Türkiye gibi petrol ithalatına bağımlı ekonomiler açısından Brent fiyatındaki yükseliş doğrudan enerji ithalat maliyetleri üzerinden önem taşıyor. Petrolün yüksek seviyelerde uzun süre kalması akaryakıt fiyatları, ulaşım maliyetleri ve üretim giderleri üzerinden enflasyon üzerinde ek baskı yaratabilir.
Kur hareketleri de iç piyasadaki etkinin büyüklüğünü belirleyecek ikinci değişken olacak. Petrol fiyatındaki yükseliş ile döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin aynı döneme denk gelmesi halinde enerji maliyetlerinin iç piyasaya yansıması daha güçlü olabilir.
Şimdi kritik soru 100 dolar değil Hürmüz
Petrol piyasasında kısa vadeli fiyat hareketinin yönünü yalnızca teknik seviyeler belirlemeyecek. Ticari gemilerin Hürmüz'den ne ölçüde geçebildiği, ABD'nin yeni askeri operasyonlara başvurup başvurmayacağı ve İran'ın deniz taşımacılığına yönelik tutumu belirleyici olacak.
Brent'in 96 dolar çevresindeki hareketi bu nedenle yalnızca psikolojik bir fiyat eşiği değil, bölgedeki arz riskinin yeniden büyüdüğünün göstergesi olarak izleniyor. Hürmüz trafiğinde kalıcı normalleşme görülmemesi halinde petrol piyasasındaki jeopolitik primin kısa sürede ortadan kalkması zor görünüyor.