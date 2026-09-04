Savaş petrolü yeniden ateşledi: Brent 96 dolara dayandı

Petrol piyasasında risk artık yalnızca fiyat değil





Hürmüz'deki sorun uzadıkça ithalatçı ülkelerin daha uzak kaynaklara yönelmesi gerekiyor. Orta Doğu'dan yapılamayan sevkiyatların Amerika, Afrika ve diğer üretici bölgelerden karşılanması daha uzun taşıma mesafeleri ve daha yüksek lojistik maliyetleri anlamına geliyor.

Bu değişim yalnızca ham petrol fiyatını değil, tanker maliyetlerini, rafineri tedarik zincirlerini ve nihai enerji fiyatlarını da etkileyebilir. Dolayısıyla Brent'in yükselişinin kalıcı hale gelmesi küresel enflasyonla mücadeleyi yeniden zorlaştırabilecek bir unsur olarak görülüyor.